Ik moet altijd even slikken als mensen aan mij vragen: “Hoe is het met Peter-Arno?” Ik krijg dan altijd de tegendraadse neiging om te antwoorden: “Hij maakt het goed”, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik weet ook niet precies wat het is dat mij er elke keer aan opvalt, maar het zit op de een of andere manier niet in mijn eigen systeem van aanspreking.

Het gebruik van een derde persoon in plaats van een rechtstreekse aanspreking is natuurlijk bekend uit specifieke sociale verhoudingen, met name als beleefdheidsvorm. Een vraag als ‘Hoe gaat het met meneer? Heeft meneer nog iets nodig?’ associeer je gemakkelijk met een butler uit het begin van de vorige eeuw, die een werkgever zo aanspreekt.

Maar ook in de verhouding tussen kinderen en naaste familie­leden komt de derde persoon geregeld voor, met name in woorden als ‘mama’, ‘papa’, ‘opa’, ‘oma’, ‘oom’ en ‘tante’. Dat leunt soms tegen beleefdheid aan (‘Wil tante nog een koekje?’), maar het komt ook voor als vervanging van de eerste persoon, bijvoorbeeld in ‘Papa moet even iets lezen’ als papa dat zelf zegt. Dat laatste lijkt beperkt tot de taal van volwassenen tegen kinderen. Zelfs een man die zijn eigen vrouw met ‘mama’ aanspreekt (‘Wil mama ook een eitje bij het ontbijt?’) zal bij het opstaan niet snel tegen haar zeggen ‘Papa gaat even ontbijt maken’ (ik hoor graag als het wel zo is).

Ik denk dat het gebruik van je naam bij aansprekingen voor mij een beetje in die sfeer ligt. Het lijkt iets bevoogdends te hebben, wat je in de zorgsector wel hoort (‘Hoe gaat het met meneer Coppen?’). Het zal allemaal niet met de verkeerde bedoelingen gezegd zijn overigens. Vermoedelijk vind je de aanspreekvorm ‘u’ te afstandelijk en ‘je’ te gemeenzaam. Dan vlucht je automatisch naar de derde persoon, waardoor er echter een soort afstandelijke gemeenzaamheid ontstaat.