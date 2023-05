‘Wij strijden voor Oekraïne aan het muzikale front’

Elke overwinning is er één, zei rapper Oleh Psiuk toen zijn band Kalush Orchestra er een jaar geleden met de Eurovisiewinst vandoor ging. De Oekraïense rapgroep ontroerde heel Europa met het liedje Stefania dat ging over de moeder van Psiuk, maar dat voor veel Oekraïners uitgroeide tot een strijdlied. “Sommige mensen interpreteren de tekst als ‘moeder Oekraïne’ en anderen missen gewoon hun moeder”, legde Psiuk destijds uit.

Omdat het door de oorlog onmogelijk was om het evenement dit jaar in Oekraïne te organiseren, stak het Verenigd Koninkrijk de helpende hand toe. Dit jaar is het songfestival in Liverpool, maar het is een eerbetoon aan Oekraïne. Kalush Orchestra is deze zaterdag te zien in de grote finale met een nieuw lied. Er is in de tussentijd veel gebeurd, zegt Psiuk. “Maar één ding is hetzelfde gebleven: het is nog steeds oorlog in Oekraïne.”

Voordat Kalush Orchestra vorig jaar naar Turijn ging, hielpen verschillende bandleden in de oorlog. Psiuk zelf richtte de vrijwilligersorganisatie ‘Ty de?’ (Waar ben je?) op, die inmiddels 35 leden heeft en actief is verschillende Oekraïense steden. Ze assisteren bij de evacuatie van mensen en de distributie van voedsel en medicijnen.

Zijn jullie na de Eurovisiewinst teruggegaan om te helpen in de oorlog?

“Nee, we zijn gaan toeren door Europa en de Verenigde Staten om geld in te zamelen voor Oekraïne. Dat was hard werken, zo gaven we in de VS achttien concerten in drie weken tijd. We brachten veel nieuwe muziek uit, onder meer met de Finse band The Rasmus, en in Amerika maakten we een muziekvideo met acteur Arnold Schwarzenegger. Ook stonden we op verschillende grote festivals, zoals het Britse Glastonbury, en we waren aanwezig bij de MTV Europe Music Awards.

“Op deze manier proberen we aandacht te vragen voor de oorlog en nuttig te zijn voor ons land op het muzikale front. Ook zamelen we geld in tijdens onze concerten, bijvoorbeeld om culturele monumenten die door Rusland zijn verwoest te helpen herbouwen, of om dieren te redden die door de oorlog hebben geleden. Op deze manier willen we ons land helpen onze overwinning te bespoedigen.”

Voelen jullie steun van andere landen in Europa?

“Zeker, we voelen ongelooflijk veel steun van andere landen. We hebben opgetreden in verschillende landen en steden, en we horen voortdurend dat mensen hun steun voor Oekraïne en Oekraïners uitspreken.”

Hoe erg is het dat het Songfestival niet in Oekraïne kan worden gehouden?

“Natuurlijk zijn we verdrietig dat er een oorlog gaande is in ons land en we niet de mogelijkheid hebben om de competitie te organiseren. Hopelijk kan dat na onze overwinning in deze oorlog alsnog. We zijn blij dat het songfestival nu in Liverpool is. Het is de eerste keer dat we hier zijn en het is erg inspirerend om op te treden op dezelfde plek waar The Beatles ooit zijn begonnen.”

Wat vindt u van de Oekraïense inzending van dit jaar, Tvorchi?

“Het is een mooi lied dat vertelt over de moedige harten van de Oekraïners. Uiteraard steunen we hem.”

Wat als Oekraïne dit jaar weer wint?

“Dan hoop ik dat de competitie wel in ons land kan plaatsvinden.”

Het Eurovisiesongfestival staat voor vrijheid die het Oekraïense volk ook elke dag nastreeft.

“Vrijheid is leven. De Oekraïners willen de overwinning en die zullen we zeker krijgen.”

