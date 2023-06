Wiersma, Blokhuis, S10 - anderen hebben óók geen grip op het leven

Opeens zag ik in wat ik woensdagavond op tv had gezien: lijden en onmacht. Niet alleen in het nieuws bij zo’n onderwijsminister Dennis Wiersma, die frustraties op anderen lijkt af te reageren. Zou een Sigrid Kaag op een conferentie mensen ‘psychisch en fysiek hebben geïntimideerd’, dan was de hel losgebarsten. Laat ook niemand meer klagen wanneer een vrouwelijk bewindspersoon met zwangerschapsverlof gaat en daarna uiterst professioneel terugkomt. Niet te vergelijken met dit onvermogen van een man met een voorbeeldfunctie.

In andere programma’s kwam het lijden met opzet ter sprake. Zangeres S10 vertelde over haar vroegere psychische nood bij Boerderij van Dorst (BNNVara). Oud-staatssecretaris Paul Blokhuis praatte in Over leven (Human) met Coen Verbraak over de plotselinge dood van zijn jongste dochter Julia (18) door een auto-immuunziekte. Een eerlijk gesprek waarin hij erkende dat hij pas als eind vijftiger, door dit grootste verdriet, zijn gevoel in zijn leven had toegelaten. Onderwijl had sportfanaat Maarten van der Weijden het lijden omarmd in zijn drievoudige Elfstedentocht, dagelijks te zien bij KRO-NCRV en de NOS, waarin hij zwemmend, fietsend en hardlopend geld ophaalt voor kanker.

Al die programma’s werden aardig goed bekeken. Waarom willen mensen toch die donkere en wanhopige kanten van anderen zien? Een gevoel van verbondenheid, en erkenning dat het leven niet luchtig is?

Het was zelfs zo dat de gesprekjes met de andere gast in Van Dorsts boerderij me helemaal niet wisten te boeien, omdat er zo te zien geen lijden in voorkwam. YouTuber en radiojongen Bram Krikke – met dat snorretje – klaagde over moeheid toen hij een paar bramentakken moest afvoeren. Hielp kreunend de zware hottub te plaatsen en vond later het water erin weer te heet. Hij bekende dat hij in zijn sketches voor een miljoen volgers eigenlijk helemaal geen boodschap te vertellen heeft (‘gewoon geinen’). En hij droomt van een middagshow op de radio maar ‘is er nog niet klaar voor’. Wanneer ben je er wèl klaar voor?!, barstte Raven van Dorst uit na zoveel halfslachtig gedoe.

Nee, dan Stien den Hollander. Ze zong openlijk over haar psychische problemen vroeger, is nu 22 en stond al op de grootste podia. Het lukte Van Dorst om ondanks het vragen naar de bekende weg, toch een oprecht gesprek te krijgen over haar pijn en de manieren om daarmee om te gaan.

Na de breuk van haar moeders relatie volgde er een jeugd van weinig honkvastheid, van steeds verhuizen. Paniekaanvallen, depressies, opnames op gesloten crisisafdelingen. Op haar dertiende zag ze de ergst ontspoorde kinderen ‘met gaten in hun armen van zelfbeschadiging’; niet goed om zo jong mee te maken. De isoleercel zag ze ook. Haar moeder bonkte bij het instituut de hele dag op de deur: “Laat mijn dochter los.”

Er waren ook mensen die wèl naar haar luisterden. Leraren, haar moeder. “Die zag ook wie ik wel en niet was.” Want ze dacht al: dit probleem is niet helemaal van mij. Ik ben eigenlijk niet ‘psychisch niet goed’. Met rode ogen vertelt ze over haar wezenlijke ontdekking: “Er gebeurt gewoon veel in het leven, daar heb je geen grip op. Dat gebeurt iedereen. Dus ook mij.”

De acceptatie, het loslaten, het niet alleen zijn daarin. Hoe wijs en leerzaam voor al die anderen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.