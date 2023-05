Wie wint de Libris Literatuurprijs? Dit is het oordeel van de Trouw-recensenten

Oek de Jong - Man zonder rijbewijs

In zijn vermakelijke en ontroerende memoir doet De Jong beeldend verslag van zijn tochten door de stad in de lesauto. Het is de periode waarin hij aan Zwarte schuur werkt, de roman waarmee hij twee jaar geleden de Boekenbon Literatuurprijs won. Er zitten opvallend veel autoscènes in dat boek, constateert hij, en sterker en bewuster dan ooit heeft hij de stad in deze roman gebracht, alsof hij haar in eerder werk nog niet scherp in beeld had.

Vreemd is dat niet: ‘Je moet doordrenkt raken van een stad, je moet in het voorbijgaan ontelbare blikken op die stad hebben geworpen, duizenden waarnemingen hebben gedaan, duizenden dingen hebben opgeslagen. Langzaam maar zeker kruipt de stad in jou.’

Atlas Contact; 224 blz. € 22,99

Donald Niedekker - Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost

Klimaatactivisten en wetenschappers spannen zich de laatste jaren in om de natuur een stem te geven. Ze voeren voor de rechtbanken processen in naam van een rivier of berg. De gedachte is dat als die niet voor zichzelf kunnen spreken, wij dat voor ze moeten doen. Je kunt daarin een vorm van toe-eigening zien waar niemand tegen zal zijn, want anders dan een ‘vrouw van kleur’ (om maar iemand te noemen) heeft een rivier of berg echt geen stem.

In Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost doet Donald Niedekker iets dergelijks: hij geeft het smeltend ijs en de daarin opgeslagen tijd de stem van een dode man die er vier eeuwen lang in zijn graf lag. Het is een vrolijk, gelaagd, en lyrisch boek waar je als lezer heerlijk omheen kan denken. Niedekker won er de F. Bordewijkprijs mee; de roman stond op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs, belandde op de longlist van de Libris Literatuur Prijs en wie weet schopt hij het weer tot de shortlist, van mij mag hij.

Koppernik; 168 blz. €21,50

Peter Terrin - De gebeurtenis

Over wat voor gebeurtenis gaat De gebeurtenis? Daar kom je niet zomaar achter. Dit is in de verste verte geen whodunnit, waarover trouwens enigszins laatdunkend wordt gesproken: ‘Honderden pagina’s aan het lijntje worden gehouden over wie het gedaan had, af en toe maar een hapje worden gevoerd op het eind van een hoofdstuk, als was je een hond op training’.

Dat niet dus, maar wat dan wel? Terrin geeft een aanwijzing als een van zijn personages een conceptuele tentoonstelling bezoekt: ‘Het ging niet om de wind door de bomen, noch om de verwondering of de verstilling van de kunstenaar op het ogenblik dat hij zijn opname maakte. De echte gebeurtenis werd niet getoond. Het kijken was de gebeurtenis, had ik buiten op het bordje gelezen. Het ging om dit moment, het hier en nu, in deze gewijde duisternis bij de warmte van de filmprojectoren.’

De Bezige Bij; 224 blz. € 13,99

Yves Petry - Overal zit mens

Ieder boek van Petry is een filosofisch boek, ieder boek is ook een compromisloos boek, maar Overal zit mens is nog radicaler dan zijn eerdere werk. Kaspers wereldbeeld lijkt nog het meest op dat van filosoof Emil Cioran, in het zuiver geformuleerde pessimisme. ‘Het allerbeste is: nooit geboren te zijn geweest’ en ‘Het een-na-beste is bijgevolg: zo snel mogelijk weer te sterven’. Geboren zijn is ongemak, meende Cioran, en hij stelde de vraag: is zelfmoord niet de enige optie?

Das Mag; 256 blz. € 22,99

