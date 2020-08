Wie, wat, waar, wanneer en waarom, oh Koninklijk Concertgebouworkest?

Met vijf vragen in kloeke kapitalen begon het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) donderdagavond zijn nieuwe seizoen. ‘WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY?’ heette het welluidende stuk dat het orkest bij Jacob ter Veldhuis – in Angelsaksische landen beter bekend als JacobTV – besteld had.

Volgens de componist is het een reflectie op de huidige tijden, waarin hij probeert zijn ‘verwarring en sprakeloosheid over onze tijd en over een wereld vol complexe ecologische, politieke, sociale, culturele, humanitaire en economische vraagstukken te verklanken’.

Ik kom zo inhoudelijk terug op die compositie, maar de vragen in de titel ervan zijn deels natuurlijk ook van toepassing op het KCO zelf. Dat begint het aangepaste seizoen in zeer onzekere tijden in zijn omgebouwde thuishaven, het Concertgebouw. Er hoeft maar dít te gebeuren of ook het Concertgebouw zal – net als deze week de Bijenkorf – zijn deuren moeten sluiten.

En buiten dat – het orkest heeft na twee jaar nog steeds geen opvolger voor de ontslagen chef-dirigent Daniele Gatti, heeft geen algemeen directeur (David Bazen neemt die functie zolang waar) én heeft geen artistiek directeur na de pensionering van Joel Fried afgelopen juni. Who, what, where, when and why indeed!

Andris Nelson dirigeert komende week maar liefst vijf keer. Is dat een aanwijzing?

We gaan er maar van uit dat een en ander, ondanks al die andere problemen, snel zijn beslag gaat krijgen. Een kleine aanwijzing is wellicht dat Andris Nelsons volgende week maar liefst vijf keer het KCO komt dirigeren. Op het programma staat Rachmaninovs Tweede symfonie. De naam van Nelsons wordt het vaakst genoemd als mogelijke nieuwe chef-dirigent van het KCO. Dat hij een kleine week in Amsterdam zal zijn, betekent dat er live overleg met hem kan zijn. Of misschien is dat overleg al geweest en kan ik in mijn column van volgende week stilstaan bij de nieuwe, achtste chef-dirigent van het Concertgebouworkest.

Zover is het nog niet. Een paar van Nelsons’ concerten zijn besloten, omdat het orkest graag de mensen wil bedanken die hun kaarten of abonnementen voor al die geannuleerde concerten hebben gedoneerd. Zij waren ook afgelopen donderdag uitgenodigd. Een mooi gebaar van het orkest. Na een korte toespraak van ad interim directeur Bazen weerklonk een luid en duidelijk ‘Bravo!’ in de zaal. Wat wil men graag naar het oude normaal. Maar in de nieuwe opstelling van de zaal passen maar 350 mensen en dat zorgt voor een onwerkelijke sfeer, een andere akoestiek en een meer dan grote onwennigheid.

Maar het stuk van Ter Veldhuis zette de oren en de hersenen op de juiste manier aan het werk. Filmische muziek van zinderende schoonheid, onderbroken door van die typische, zeer energieke Ter Veldhuis-uitbarstingen. Jammer dat het zo snel weer voorbij was, maar de impact was er niet minder om.

Dirigent François-Xavier Roth kwam daarna op voor hem meer vertrouwd terrein met de Derde symfonie van Beethoven. Roths bezigheden in de wereld van de historisch verantwoorde muziekbeweging misten hun uitwerking niet. Ook al liep de coördinatie tussen strijkers en houtblazers niet overal optimaal en was de balans af en toe een beetje zoek, het Beethoven-betoog klonk meer dan overtuigend. Met gestopte hoorns die lekker knetterden en een super gemotiveerde Tomohiro Ando op zijn kleine paukjes. Ook Beethoven heeft zich in zijn leven vaak geconfronteerd gezien met Ter Veldhuis’ vijf wezenlijke vragen. In zijn heroïsche Derde symfonie, de ‘Eroica’, gaf hij daar in elk geval ondubbelzinnige antwoorden op, die nog steeds relevant zijn.

Peter van der Lint schrijft iedere week met aanstekelijk enthousiasme over de wereld van de klassieke muziek. Lees zijn columns hier terug.