Wie van de drie met Henri Bontenbal

Het was, als ik me goed herinner, Sybrand Buma die zei: “We blijven onszelf gewoon volkspartij noemen”. Dat is het CDA natuurlijk allang niet meer met vijftien zetels in de Kamer, en nog maar zes in de peilingen. Toch ziet ook Hilversum het CDA nog steeds als volkspartij. Henri Bontenbal zat prominent in alle nieuwsprogramma’s. Het Journaal opende zelfs met hem.

Afgezien van enige ironie in EenVandaag (“Het CDA verliest elke verkiezingen twee zetels aan het kerkhof”), was de ontvangst van de nieuwe lijsttrekker welwillend. Zelfs de altijd scherpe Jeroen Wollaars vroeg na zijn interview in Nieuwsuur galant : hoe verging het u, deze eerste keer?

Wat tv-journalisten zal plezieren is dat Bontenbal, anders dan zijn voorganger Wopke Hoekstra, geen wolken van leegte uitwasemt. In tegendeel, de 40-jarige CDA’er brengt consequent hetzelfde heldere verhaal: een nieuwe generatie is aan zet, maar wel met de klassieke waarden van de partij. Klare wijn, daar houdt Hilversum van.

Rentmeesterschap

Al sprokkelend kwam deze kijker tot het volgende Bontenbal-profiel: sociaal-economisch linksig (“bestaanszekerheid voorop”), cultureel conservatief (gemeenschapszin, fatsoen, normen en waarden) en milieutechnisch progressief. Klimaatactiviste Marjan Minnesma bekende dat ze de ‘groene politicus’ heel hoog had zitten.

Al spreken ze bij het CDA liever van rentmeesterschap. Het was een van de vele vertrouwde termen die Bontenbal eigenhandig had afgestoft op het CDA-zoldertje. Net als ‘overheid, schild der zwakken’. Wie wist nog dat dat ooit een christendemocratische leuze was?

Wat in de tv-interviews een beetje ontbrak, was een kritische noot over de vele jaren dat het CDA meewerkte aan neoliberaal beleid, samen met VVD en D66, partijen waar Bontenbal zich nu hevig tegen afzet. Het enige wat hij erover zei was in EenVandaag: “De afgelopen twaalf jaar zijn goed geweest voor mensen die het al goed hádden.”

Langer schitteren dan één lichtjaar

We moeten van een ik-cultuur weer naar een wij-cultuur, vindt het nieuwe CDA-gezicht. Maar hoe hij dat voor elkaar wil krijgen met het overheersende, liberale levensgevoel bleef in het vage. Met PVV en FvD wil hij hoe dan ook niet regeren, beloofde Bontenbal in Nieuwsuur. Misschien moet het CDA maar even in de oppositie, mijmerde hij. En dan maar weer verder zien. De nieuwe CDA-ster wil in elk geval langer schitteren dan één lichtjaar, zoveel werd helder.

Maar heeft het CDA, een geïmplodeerde partij in doodsnood, nog wel bestaansrecht, opperde EenVandaag? Een terechte vraag, die ook bij deze kijker leeft. Wat niet wegneemt dat de nieuwe CDA-leider wat mij betreft met vlag en wimpel is geslaagd voor zijn tv-doop. Een degelijke protestantse jongen uit Rotterdam-Zuid, die in staat is een oud verhaal nieuwe glans te geven.

Oud, nieuwer, nieuwst

En hij is daarin niet de enige. Sterker, als er één gedachtegoed prima valt in Nederland, dan is het wel het CDA-gedachtegoed, bedacht ik me plots aan het einde van de avond. Ga maar na: we hebben het ‘oude’ CDA van Bontenbal, het nieuwe CDA van oud-CDA’er (nu BBB’er) Caroline van der Plas en straks het nieuwste CDA van ex-CDA’er Pieter Omtzigt. Om in tv-termen te blijven, dat wordt nog een spannende Wie van de drie, straks bij de verkiezingen van 22 november: wil de échte CDA’er opstaan?

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas, Maaike Bos en Willem Pekelder columns over televisie.