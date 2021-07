Wie tegendraads is, kan in korte tijd heel bekend worden binnen een bepaalde niche

Toen ik maandag in een imposante Jaarbeurs gestroomlijnd naar mijn prikje werd geleid, dwaalden mijn gedachten af naar het fenomeen microroem. Een paar keer eerder had ik het er al over, het speelt een rol van betekenis in het huidige digitale tijdperk.

Een beetje uitleg: microroem is de kleine tot middelgrote bekendheid die iemand geniet dankzij zijn online-gevolg. Het woord, of in ieder geval het Engelse microcelebrity, zou gemunt zijn door mediaonderzoeker Theresa Senft in 2008, ter beschrijving van het soort roem dat youtubesterren ervaren. Zij kunnen in korte tijd heel bekend worden binnen een bepaalde niche, en krijgen daarbij te maken met de uitvergrote aandachtsdynamiek die roem eigen is: liefde en bewondering, maar ook kritiek en getrol. Inmiddels denken we bij microcelebrity vooral aan influencers (op Instagram, YouTube en een reeks aan andere platforms).

Op een bepaalde manier ondervindt iedereen met een aanwezigheid op sociale media een vorm van microroem. Al zou je de kleinere variant ook ‘nanoroem’ kunnen noemen, zoals de schrijver Rex Sorgatz deed in The Microfame Game, een artikel in New York Magazine (ook uit 2008, de term heeft blijkbaar meerdere munters).

Microroem biedt kansen voor wie moeilijk langs de poortwachters van de geijkte podia komt – een goede zaak voor wie niet overwegend wit en man is. Iets cynischer geredeneerd zijn het nog altijd degenen met het grootste zelfpropagerende vermogen die deze egalitaire wedstrijd om aandacht winnen, en niet per se degenen die echt gehoord dienen te worden. Sterker nog, microberoemdheden zeggen van alles om maar gehoord te worden – een cruciale factor in de misinformatie-epidemie. Het wordt belangrijker gevonden dat iets aandacht trekt dan dat het klopt, en wat niet klopt krijgt vaak extra veel aandacht. “Het microroem-spel wordt gewonnen door wie tegendraads is”, stelde Sorgatz. (Zo schopte Thierry Baudet het van nano- tot microberoemdheid en verder: hij kapitaliseert op de aandacht die hij krijgt voor zijn uitzinnige uitspraken.)

De Vlaamse realityster en influencer Olivia Tamar twijfelt sinds kort over haar vaccinatie. Beeld Instagram

Microberoemdheden zijn vaak helemaal niet bang om dom over te komen. Tenzij ‘slim zijn’ hun personal brand definieert, maar dat komt weinig voor. Maandag ging er een Instagramstory rond van de Vlaamse realityster en influencer Olivia Tamar, waarin ze antwoordt op de vraag van een volger: ‘Laat jij je vaccineren? Want ik twijfel namelijk heel erg.’ Nu heeft Olivia Tamar nul vaccinatie-expertise, maar omdat microberoemdheden toegankelijk en relatable zijn – als een persoonlijke vriendin bijna – neigen hun volgers ernaar hun advies te vragen, waar het ook over gaat. En de microsterren neigen te antwoorden. “Yes”, antwoordde Olivia. “Ik heb 29 juli een afspraak en twijfelde helemaal NIET tot gisteravond… Ik hoorde dat van Pfizer je cupmaat tot 2 maten kan groeien. Toen kreeg ik een lichtelijke inzinking.”

Hier kregen weldenkende, meningen­delende twitteraars op hun beurt een inzinking van – openlijk natuurlijk, ook zij moeten hun microroem voeden. Veel zinnigs was er over Olivia’s onnozelheid niet te zeggen, maar dat hoefde ook niet. Dit beeld vatte banaal genoeg samen hoe microroem de verspreiding van misinformatie faciliteert.

Al berustte dat van die borsten in de verte op een feit: de lymfeklieren daar kunnen wat zwellen van de prik. Vandaar mijn gedachten aan microroem in de Jaarbeurs, en dat tijdens het na-wachten mijn aandacht niet alleen uitging naar de livemuziek, maar ook naar wat er in mijn beha gebeurde.