Wie sneer als snier uitspreekt, is al behoorlijk op leeftijd

De laatste dagen werd er flink gesneerd in de politiek: Kaag zette in haar HJ Schoo-lezing de formatie op scherp met een sneer naar Rutte en Wilders sneerde naar Rutte omdat hij niet op de sneer van Kaag reageerde.

Sneer (schampere opmerking) is alleen al een interessant woord vanwege de uitspraak. Bij de meeste Nederlandse taalgebruikers rijmt sneer op eer, maar een enkele oudere landgenoot spreekt het woord nog weleens op z’n Engels uit, met een ie- in plaats van een e-klank. Zo iemand past die uitspraak soms zelfs toe op de spelling. Zo twitterde 50Plus-senator Martin van Rooijen dat hij in Kaags Schoo-lezing ook een ‘snier naar collega @WBHoekstra’ had gehoord.

Snuiven, grijnzen en bespotten

Die Engelse uitspraak en spelling zijn verklaarbaar: het Nederlands heeft sneer rond 1850 ontleend aan het Engels, waarin het teruggaat op een werkwoord voor snuiven, grijnzen en bespotten. Van Dale nam sneer in 1914 als trefwoord op, maar het bijbehorende werkwoord maakte pas in 1950 zijn woordenboekdebuut, niet in de vorm ‘sneren’, maar ‘sneeren’.

Daaruit valt op te maken dat verondersteld werd dat het werkwoord niet in onze taal was afgeleid van ‘sneer’, maar rechtstreeks uit het Engels (to sneer) was overgenomen. Vandaar dat het ook wel als ‘snieren’ werd uitgesproken.

Van de weeromstuit gingen sommigen ook sneer weer op z’n Engels uitspreken. Van Dale voelde zich in 1961 zelfs genoodzaakt ‘snier’ te vermelden met een verwijzing naar sneer. Een paar edities later kreeg ook het werkwoord sneeren een variant ‘snieren’.

In onbruik

Rond 2000 moet die Engelse uitspraak weer in onbruik zijn geraakt. Daarmee was er geen reden meer om ‘sneeren’ met twee e’s te spellen en om de varianten snier en snieren in het woordenboek te vermelden.

Hoewel een enkele 50-plusser nog weleens snier en snieren zal zeggen, luidt de enige correcte spelling nu sneer en sneren.