Wie méér van het personage Ferry Bouman wil zien, komt met de film Ferry bedrogen uit

Een monsterhit was het, de serie Nederlands-Vlaamse serie Under­cover op Netflix. De misdaadserie, waar inmiddels een derde seizoen van in de maak is, stoelde vooral op het geweldige personage Ferry Bouman, een drugsbaron zetelend op een camping in Limburg. Met zijn zuidelijke tongval en Baloe de Beer-achtige voorkomen zette acteur Frank Lammers een aaibaar personage neer, van wie je als kijker maar geen genoeg kreeg. De wrede en gewelddadige trekjes die de drugsbaron natuurlijk ook had, werden hem snel vergeven. Ach, beetje xtc-pilletjes draaien tussen de vakantiehuisjes: da’s toch ­gewoon gezellig?

Het tweede seizoen van Undercover was vanwege de spaarzame optredens van de Brabantse xtc-boer toch een beetje minder leuk om naar te kijken. Als pleister op de wonde is er nu Ferry, ook te zien op Netflix. Maar wie hoopte dat Ferry de film ons meer inzicht in Ferry als persoon zou geven, komt helaas bedrogen uit.

Omringd door suikerspinnen en neonlicht

De film draait vooral om een nogal wat doorzichtig plot waarin Ferry als hitman wordt ingehuurd. Meer inzicht in hoe een gewone jongen uit Brabant kon uitgroeien tot een geharde crimineel krijg je niet, of het moet de rap vertelde proloog zijn waarin de kijker nog even snel de jeugdtrauma’s van Ferry krijgt voorgeschoteld. Van het ene op het andere moment heeft hij echter een nieuwe vaderfiguur gevonden in de Amsterdamse hasjhandelaar Ralph Brink (een aardige rol van Huub Stapel, die wel raad weet met de Mokumse tongval).

Niet de beste ingreep van de ­makers, want Ferry Bouman die in een bruine kroeg braaf Aan de ­Amsterdamse grachten meezingt, is wel erg wennen. Gelukkig keren we via een plottwist terug naar de vertrouwde Limburgse grond van Camping Zonnedauw, waar de film gered kan worden door actrice Elise Schaap als de overtuigende tegenhanger van de brommerige Ferry. Als zijn vriendinnetje Daniëlle is Schaap nog steeds geweldig; precies naïef genoeg, zonder dat haar karakter karikaturaal wordt. Onbetwistbaar hoogtepunt van de film is een ontwapenende en zowaar realistische scène waarin Daniëlle en Ferry samen een pilletje nemen. en omringd door suikerspinnen en neonlicht verliefd op elkaar worden.

Ferry is nu te zien op Netflix.

