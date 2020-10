Wie krijgt de Nobelprijs voor de Literatuur? Amoz Oz in ieder geval niet

Dat u het vast weet. Amoz Oz krijgt hem niet, de Nobelprijs voor Literatuur. Vanmiddag wordt bekend wie de winnaar van 2020 is. Altijd zijn de kandidaten geheim. Voorspellingen zijn daarom voer voor wedkantoren, helemaal sinds de omstreden winnaar van 2016, Bob Dylan, voor ‘zijn poëtische expressies binnen de Amerikaanse muziekgeschiedenis’.

Ook sinds het schandaal van 2018, waardoor er dat jaar geen prijs werd uitgereikt, wordt er meer gegokt op de winnaar, meldt de Britse gokvergelijkingswebsite Nicer Odds. Alles draaide toen om de #MeToo-affaire rond fotograaf Jean-Claude Arnault (72), invloedrijk in de Zweedse kunstwereld, getrouwd met Nobelcomitélid Katarina Frostenson. Arnault kreeg twee jaar cel en Frostenson kon vertrekken, want zij zou voortijdig namen van kandidaten hebben laten lekken. Een rotzooitje dus.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Het Britse wedkantoor Ladbrokes zet Maryse Condé (Guadeloupe) op 1. Lyudmila Ulitskaya (Rusland) op 2 en Haruki Murakami (Japan) op 3. Amos Oz staat op de tiende plaats. Maar omdat hij ons in 2018 ontvallen is, kan hij helemaal geen kandidaat zijn. Vergelijkingswebsite Nicer Odds haastte zich zondag dan ook zijn naam weg te halen toen een bezoeker van de site de fout ontdekte, maar het grootste gokbedrijf Ladbrokes laat Oz op de lijst staan.

Kan er niet eens een Nederlander winnen? Sinds de eerste uitreiking in 1901 is dat nooit voorgekomen (wel zes keer een Zweedse schrijver trouwens). Hella Haasse, Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans en Cees Nooteboom schijnen er geregeld dichtbij te zijn geweest. Nooteboom (87) leeft als enige nog. Wie weet. Het is geen gek bedrag dat naar de winnaar gaat: ruim 950.000 euro.

