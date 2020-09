Wie het nieuwe Instituut voor Beeld en Geluid bezoekt, moet mediawijzer naar buiten komen

Fel flitsende camera’s, van verschillende kanten klinken stemmen en een rijtje microfoons belemmert het zicht. “Wat is daarop uw commentaar? Nou, wat hebt u daarop te zeggen?”, klinkt het dwingend. Bezoekers die willen weten hoe het is om een persconferentie te geven moeten het instinct om direct van het katheder te vluchten onderdrukken. Rustig ademhalen, even rondkijken en een praatje houden.

De persconferentie is een onderdeel van de vaste tentoonstelling in de nieuwe dependance van het Instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag, dat vandaag zijn deuren opent. Het museum wil mensen bewust maken van de verschillende belangen in de media en hoe je daardoor wordt beïnvloed, legt Suzan Nuijen uit die de tentoonstelling heeft gemaakt. “Media zijn overal aanwezig, alleen als je in een wifiloos hutje op de hei zit, kun je je eraan onttrekken. Wij hopen dat mensen gaan nadenken over wat dat voor hen betekent.”

Het prachtige gebouw waar de tentoonstelling is te zien, werd omstreeks 1850 gebouwd als warenhuis voor de Haagse elite en bood tot 2018 onderdak aan het Museum voor Communicatie. Toen adviseerde de Raad voor Cultuur dat het Instituut voor Beeld en Geluid, bekend van de kleurrijke kolos op de rand van het Mediapark in Hilversum, zich over het noodlijdende museum zou ontfermen. Collecties uit beide instituten werden gecombineerd in deze interactieve tentoonstelling voor 12 jaar en ouder. “We hebben er expliciet voor gekozen zoveel mogelijk analoog te doen. Iedereen zit al de hele dag op schermpjes”, aldus Nuijen.

Vrijheid van meningsuiting

Er is te zien hoe journalisten werken en welke keuzes ze moeten maken. Welke belangen politici en grote techbedrijven als Facebook en Google hebben, en hoe consumenten nieuws en media ervaren. Dat er vroeger ook al nepnieuws was, bewijst een bericht uit een regionale krant van halverwege de vorige eeuw: ‘Man vastgevroren aan trein’. Onzin? Jazeker, maar niet omdat het nieuwtje niet klopte, slechts het feit dat hij werd losgeweekt met hete thee was verzonnen.

Beeld Phil Nijhuis

De tweede verdieping is meer activistisch, zegt Nuijen. “We willen benadrukken dat consumenten een duidelijke stem hebben in het huidige medialandschap, maar ook dat ze daarmee een verantwoordelijkheid hebben voor de sfeer in het publieke debat. Ja, we hebben vrijheid van meningsuiting, maar je hoeft niet alles te zeggen.” Een wand met berichten over controversiële onderwerpen maakt dat duidelijk. Naast nieuws over de uitspraken van rapper Akwasi hangt een bordje met #hobbyhaters. Door het bordje open te klappen kunnen bezoekers lezen welke gruwelijke reacties mensen achterlaten die zich veilig wanen in de anonimiteit van het internet.

Een rondje over de tentoonstelling duurt ongeveer anderhalf uur en nee, daarmee is zeker niet alles gezegd, bevestigt de directeur van de Haagse vestiging Tom De Smet. “Het is meer een soort basiskennis waarover iedereen zou moeten beschikken. Met onze programmering willen we echt inspelen op de actualiteit.” Die programmering bestaat uit educatieve workshops, lezingen, debatten en theater. Het gerenoveerde gebouw is aangekleed met oude telefoons in bonte kleuren, radio’s uit het jaar kruik en in de binnentuin staan telefooncellen die vaag vervreemdend aanvoelen.

De feestelijke opening donderdag is wel weer helemaal anno nu: via een livestream.

