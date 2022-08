Wie heeft er nog zin in drie uur lang Zomergasten? ‘Eigenlijk zijn er verrassend veel kijkers’

Psychiater Bessel van der Kolk is zondag de laatste Zomergast van dit seizoen. De kijkcijfers van het programma schommelen, maar de recensies na afloop worden online goed gelezen. Wat zegt dat over de status van het programma?

De ramen open, de nog warme avondlucht die naar binnenstroomt en dan vanaf de bank loom, met een glas rode wijn in de hand en Twitter in de rechterooghoek drie uur lang kijken naar Zomergasten. Het is voor velen een zomerse traditie, óók voor Vincent Crone.

“Dat begint al met de aanloop: welke gasten zitten er dit jaar? Presenteert Janine Abbring het weer? En dan tijdens de uitzending live meekijken op Twitter uiteraard. Dat gepoch met intellectuele meningen, zo van: ‘Hans Klok is echt véél te licht voor dit programma’. Dat vind ik erg vermakelijk om te zien.”

Crone is niet alleen liefhebber, hij is ook universitair hoofddocent Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Vanuit die blik ziet hij in Zomergasten een goed voorbeeld van hoe een tv-programma de identiteit van een groep kan bepalen.

Weten wat de opvallende momenten waren

“In bepaalde kringen is het gebruikelijk om elkaar maandagochtend te vragen: wat vond jij van Zomergasten gisteren? Zoals in andere kringen het bij de koffieautomaat gaat over de voetbaluitslagen van Volendam of Telstar. Als je daarover een leuke discussie hebt, zeg je in de subtekst: wij horen bij elkaar. Daarom snap ik wel dat die recensies op jullie site zo goed worden gelezen. In een hoger opgeleide, boekenlezende, cultuurliefhebbende omgeving vindt men het nog steeds belangrijk om toch even te weten wat de opvallende momenten waren.”

Dat is meteen de eerste verklaring voor een opvallend verschijnsel. De kijkcijfers van VPRO’s Zomergasten lopen namelijk de afgelopen jaren gemiddeld genomen terug: van 650.000 in 2011, naar 420.000 in 2021 (met schommelingen in de tussenliggende jaren). Dat is exclusief de kijkers die het programma online (terug)zien.

Maar de recensies van het programma op onder meer de site van Trouw zijn week na week de best gelezen stukken. Ook de bekendmaking van de gasten en de presentator zijn altijd nog nieuwswaardige feiten. Wat zegt dat nog over de status van het ondertussen 34 jaar oude tv-format? Willen we wel kunnen meepraten, maar niet meer drie uur lang televisiekijken?

Een intellectueel, moet-je-gezien-hebben programma

Peter van Ingen zag in ieder geval hoe de cultstatus van het programma is ontstaan. Van Ingen was de medebedenker en eerste presentator van het programma in 1988 en zou dat acht jaar blijven. Daarna is hij eindredacteur gebleven van Zomergasten, tot 2015. “In het begin moesten we natuurlijk onze plek veroveren. Maar toen we het programma jaar naar jaar maakten, begon het een zekere status te krijgen. Het werd een ‘instituut’. Niet mijn woorden, maar die van Bas Heijne. Sommige gasten vermeldden hun verschijnen in Zomergasten later zelfs in hun cv.”

Van Ingen deed destijds zelf de marketing voor het programma en voedde de mediahype door bladen of kranten te bellen of zij de exclusieve bekendmaking wilden van de gasten van dat jaar. “Het ene jaar de Volkskrant, dan weer NRC of de Varagids. Ze wilden altijd.”

Met de jaren kreeg het programma de status van een intellectueel, moet-je-gezien-hebben-programma. De kracht zit ’m volgens de oud-presentator in het format van een urenlang een-op-eengesprek. “Dat was al uniek in 1988 en is in feite niet veranderd.” Ook helpt het dat het programma al zo lang bestaat en dat het live is. “Een niet te veronachtzamen element. Daarmee kan de kijker een ontwikkeling in het gesprek zien. Hoe er een stilte valt, dat er wrevel is of hoe de gast en interviewer juist naar elkaar toegroeien.”

‘Vijftigplussers zijn ook een belangrijke doelgroep’

Dat de kijkcijfers teruglopen, wil Sarah Sylbing van VPRO eerst wat nuanceren. De documentairemaakster van onder meer Schuldig en Klassen is sinds een halfjaar toegetreden tot de hoofdredactie van de omroep. “Dit jaar zijn de kijkcijfers juist heel goed (tot nu toe gemiddeld 576.000, red.) en in de jaren hiervoor is het niet structureel dalend geweest. We zitten nu op een plateau waarbij we het ene jaar iets hoger uitkomen dan het andere jaar.”

Dat gezegd hebbende, erkent ze dat het cijfer gemiddeld genomen inderdaad daalt, maar in paniek raakt ze daar niet van. “Ik vind het eigenlijk nog steeds verrassend veel. Dat er ruim 700.000 mensen naar de aflevering met Derk Sauer hebben gekeken, wat toch in wezen een drie uur lang college over Rusland was, sterkt mij in de overtuiging dat mensen behoefte hebben aan diepgang en conclusies over wat er gebeurt in de wereld.”

Kijkcijfers zijn belangrijk in de televisiewereld, dat weet Sylbing ook. Als er steeds minder mensen zouden kijken, zou het denkbaar zijn dat het format wordt aangepast of zelfs van de buis wordt gehaald. “Tuurlijk, dat is denkbaar. Geen programma is heilig voor mij. Maar op dit moment is niks dat er op wijst dat we die koers willen inzetten.”

Ook niet bij het zien van de leeftijdsverdeling? Slechts een derde van de lineaire kijkers is onder de vijftig. “Ik vind het een verkeerde reflex om dat ‘fout’ te vinden. Er moet natuurlijk een balans zijn, maar de vijftigplusser is voor ons ook gewoon een heel belangrijke doelgroep waar we programma’s voor willen maken.”

‘Zomergasten is een elitair televisieprogramma’

Een van de constanten in het programma is dat het lang duurt. In de begintijd duurde het vier uur, met de mogelijkheid tot een halfuur uitloop omdat er niks achteraan geprogrammeerd was. Tegenwoordig beslaat het gesprek zo’n drie uur, plus nog de keuzefilm. Is de televisiekijker daar tegenwoordig nog wel op toegerust?

Mediawetenschapper Vincent Crone denkt van wel. “Er wordt ten onrechte sinds de jaren nul gedacht dat televisiepubliek vooral zit te wachten op alles wat snel en heftig is. Ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Kijk maar naar de streamingsplatforms waar juist successen worden geboekt met impactvolle series die zich op een niche richten; daar mag het best lang duren.”

Zomergasten is bovendien een traditie, een markering in het jaar, zegt Crone. “Vergelijkbaar met de opening van de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Daar gaan mensen juist voor klaarzitten.” En dat de jonge generatie zich niet kan concentreren; daar gelooft Crone niks van. “Drie uur lang TikTok-filmpjes kijken is ook een vorm van concentratie. Waarom zou dat hoogwaardiger zijn dan drie uur Zomergasten kijken?”

Toch blijft het opvallend dat een programma voor een relatief kleine doelgroep, tegelijk Twitter en de best gelezen-lijstjes op nieuwssites domineert. Mediawetenschapper Crone haalt daar zijn schouders over op. “Hoger opgeleiden hebben nu eenmaal een luidere stem in de media dan lager opgeleiden. En als nou net die groep, waar ook veel journalisten en mediamakers in zitten, Zomergasten een belangrijk programma vindt, krijg je dat ook telkens te horen.”

Maar erg is dat niet, volgens Crone. “Zomergasten is een elitair televisieprogramma. Dat woord heeft een negatieve lading gekregen, maar zo zie ik dat niet: het is gewoon een doelgroep waarvoor op de Nederlandse televisie niet zo gek veel programma’s zijn. Als je dat in de zomer een paar avonden programmeert, het niet zo duur om te maken is en je bedient er een groep mee, zie ik geen reden je daar druk over te maken.”

20 jaar kijkcijfers Zomergasten • Het gemiddeld aantal kijkers tussen 2002 en 2022 (tot en met 21 augustus) is 531.000. • Hiervan is 46 procent man en 54 procent vrouw. • Een derde van de kijkers is jonger dan vijftig. • De topdrie meest bekeken afleveringen zijn die met Eberhard van der Laan (1.100.000 kijkers) Mies Bouwman (1.045.000) en Paul de Leeuw (1.022.000). • De minst bekeken is die met filmregisseur Hany Abu-Assad met 220.000 kijkers in 2007.

‘Hadden mensen op verjaardagen maar zulke gesprekken’ Marchien Timmerman (61), teamleider en docent theologie bij hogeschool Windesheim in Zwolle. “Als ik het einde van de Zomergasten-aflevering niet haal vanwege het late tijdstip, kan ik nu in de zomervakantie de volgende ochtend denken: weet je wat ik ga doen? Lekker terugkijken! Een ander staat in de file naar het strand; ik pak mijn laptop en een pot koffie erbij en dompel me onder in dat prachtige programma. Voor mij is Zomergasten pure rijkdom. Het voelt als een voorrecht om deelgenoot te mogen zijn van zo’n mooi gesprek. Dat met Derk Sauer bijvoorbeeld. Hij vertelde mooi en open over de Russische cultuur, het landschap, maar ook met oprechtheid over wat hij mist aan het land. Ik had weinig beeld bij Rusland, maar door zo’n aflevering neemt iemand je voor drie uur mee op reis. Ik zou willen dat mensen op verjaardagen zulke gesprekken met elkaar voerden. Ik ben alleenstaand en mijn zoon van 23 met autisme woont nog bij mij. Hij kan zich goed redden hoor, maar ik wil niet te vaak van huis weg. Daardoor is het soms schipperen in mijn behoeftes aan kunst, muziek, musea en film. Want ik kan lang niet altijd op pad. Dan is het zo fijn dat er goede televisie is. Een goed tweegesprek op niveau zonder daar meteen een mening over te hebben, maar het gewoon eens te ervaren. Ja, dat vind ik werkelijk een verademing.”

Marchien Timmerman kijkt naar Zomergasten in haar huis in Lelystad. Boudewijn Bollmann Beeld Boudewijn Bollmann

‘Voor bijzondere gasten houd ik mijn avond vrij’ Sharon Kromotaroeno (31), documentairemaker en management-assistent bij filmtheater Luxor in Zutphen “Thuis keken we nooit Zomergasten, maar mijn ex-geliefde was fan. Hij introduceerde het programma vijf jaar geleden aan me en ik was meteen om. Door de lengte van het interview zijn het niet zomaar inkijkjes in iemands persoonlijk leven, maar echt een reis door een wereld die ik nog niet ken. Ik steek er altijd wat van op. Ik heb geen tv in mijn woonkamer, maar wel een aardig groot computerscherm. Ik ga in een hoekje van de bank zitten en pak wat lekkers erbij: thee of wijn, een enkele keer een sigaret. Naast me ligt een papieren opschrijfboekje voor mooie quotes, inzichten of terugkijktips. Voor bijzondere gasten houd ik mijn zondagavond vrij. Of nou, vrienden mogen wel meekijken, maar ze vinden drie uur vaak te lang. Voor mijn gevoel duurt het helemaal niet lang! Maar ik denk dat ik de enige ben van mijn leeftijd die dat vindt. Een aflevering die veel indruk op me heeft gemaakt is die met psychiater Glenn Helberg. Het ging over het koloniale verleden en de discussies die daaruit voortvloeien. Ik vond het ontroerend om te zien hoe Janine Abbring daar vanuit haar eigen blik naar keek, soms tegenstrijdig aan die van Helberg, maar ze uiteindelijk toch tot elkaar kwamen. Ze dansten zelfs samen aan het eind van de uitzending! Toen heb ik drie uur echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Sowieso vind ik Janine een hele goede interviewer. Van mij mag ze altijd blijven.”

Sharon Kromotaroena kijkt naar Zomergasten in haar huis in Deventer. Beeld Boudewijn Bollmann

