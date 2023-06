Weten we eigenlijk welke Sjaak model stond voor ‘de sjaak zijn’?

Je kunt de pineut zijn, de sigaar, de pisang, de klos, de lul, het bokje, het haasje, en tegenwoordig ook de sjaak. Die laatste uitdrukking duikt in 2003 voor het eerst op in de krantendatabank, maar is inmiddels algemeen gangbaar voor een vervelend karweitje moeten opknappen, de rekening moeten betalen, of de dupe worden (van wat anderen hebben misdaan). Vaak wordt de uitdrukking half meewarig, half schertsend gebruikt. Bovendien blijkt ze zowel op mannen als vrouwen toepasbaar te zijn. Weliswaar is het meestal Henk, Piet, Klaas of Jacques die de sjaak is, maar ‘Bianca/Laura/Wilma is de sjaak’ komt ook voor. Ook wordt de uitdrukking soms toegepast op collectieven: ‘De Groningers zijn weer de sjaak’ (niet: de sjaken).

Het is verleidelijk in het woord ‘sjaak’ de sporen te zien van de eigennaam Sjaak (een verbastering van Jacques). Over welke Sjaak de inspiratiebron voor ‘de sjaak zijn’ is geweest, bestaan dan ook veel hypotheses. Zo wordt er een verband gesuggereerd met de Vlaemsche Klucht van Sinjoor Jakus Smul (1645), waaraan we de uitdrukking ‘zich sjakes houden’ (zich stilhouden) te danken hebben. Alleen al omdat ‘de sjaak zijn’ een jonge taalvorm is, is die verklaring onwaarschijnlijk. Gezien het jeugdige karakter van de uitdrukking ligt een relatie met de schlemielige sociaal werker Sjakie uit de Flodder-serie dan zelfs meer voor de hand.

Een hele piet

Het is echter aannemelijker dat sjaak net als piet (in ‘een hele piet’) een willekeurige soortnaam is voor een (mannelijke) persoon. In die hoedanigheid figureert ‘sjaak’ bijvoorbeeld ook in ‘sjaak afhaak’ (iemand die niet meer meedoet).

Een volwaardig alternatief is dat sjaak van scabreuze oorsprong is, want net als bijvoorbeeld kobus en willie wordt sjaak in informele taal soms gebruikt ter aanduiding van het herendeel. In dat geval is ‘de sjaak zijn’ in feite niets meer of minder dan een eufemisme voor ‘de lul zijn’.