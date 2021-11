Wessel te Gussinklo wint opnieuw, roman ‘Op weg naar de Hartz’ krijgt Boekenbon Literatuurprijs

Boekenbon Literatuurprijs-winnaar Op weg naar de Hartz is het vierde deel van de romancyclus waarin hoofdpersoon Ewout Myster opgroeit. In de lijvige vijfhonderd pagina’s tellende coming of age-roman is dit alter ego van de auteur 23 jaar, maagd en worstelt hij met zijn liefde voor de terughoudende bibliothecaresse Sylvia en de desillusie van een valse leermeester: de louche psychiater Somsen.

Het is de tweede keer dat een boek uit de romancyclus deze grote prijs voor het beste Nederlandstalige boek krijgt: in 2019 werd De hoogstapelaar bekroond met de BookSpot Literatuurprijs (de voorloper van de Boekenbonprijs). De titel stond ook op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs, de andere grote literatuurprijs.

Plaatsvervangende schaamte

‘Het lezen van Op weg naar de Hartz voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kunt komen. De drang tot doorlezen wint het paradoxaal genoeg van de ongekend grote plaatsvervangende schaamte die de schrijver zo voelbaar pijnlijk weet op te roepen’, aldus juryvoorzitter Winnie Sorgdrager.

‘De zuigende, veel herhalende, soms drammende stijl van Te Gussinklo is buitengewoon effectief’, schreef recensent Rob Schouten eerder over dit boek in Trouw.

Of er nog een nieuw boek komt van de gelauwerde tachtigjarige schrijver is vanwege zijn gezondheidstoestand onzeker. Hij was ook niet in staat aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking vandaag.

Andere kanshebbers

Er waren vier andere kanshebbers voor de Boekenbon Literatuurprijs. Een van hen was Esther Gerritsen met haar roman De terugkeer. Gerritsen greep al vier keer eerder naast de Libris). Favoriet was Tobi Lakmaker met het semi-autobiografische debuut De geschiedenis van mijn seksualiteit. Bij de eerste druk van het boek was de auteursnaam nog Sofie Lakmaker.

Het boek Daniel van de Vlaming Chris de Stoop is de enige non-fictie titel op de shortlist. De Stoop was in 2008 ook genomineerd voor deze prijs. De andere Belgische nominatie staat op het conto van Peter Terrin met zijn roman Al het blauw. Terrin won in 2012 en werd genomineerd in 2017.

‘De oude AKO Literatuurprijs’

De Boekenbon Literatuurprijs is een van de meest prestigieuze literaire prijzen voor het Nederlandstalige boek. De frequente naamsveranderingen van de prijs - door wisselende sponsors - deed afbreuk aan de naamsbekendheid; in de volksmond heet het vaak nog ‘de oude AKO Literatuurprijs’ die voor het eerst werd uitgereikt in 1987.

Voor deze prijs komen zowel fictie- als non-fictietitels in aanmerking, hoewel non-fictiewinnaars zeldzaam zijn. De jury, samengesteld uit recensenten en boekverkopers, had deze keer de keuze uit 495 titels, verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.

Lees ook:

Nieuwe Ewout Meyster is pijnlijk en tragisch, maar toch ook weergaloos mooi en diep

In het vierde deel van de Ewout Meyster-cyclus van Wessel te Gussinklo vinden we de verloren mens, die zich wanhopig probeert vast te klampen aan zijn omgeving.