Werner Herbers wijdde zijn leven aan ‘entartete’ componisten

Werner Herbers kon de release van dit laatste album nog meemaken. Hij was daar naar eigen zeggen ongelofelijk dankbaar en blij om gestemd. Herbers (82) was terminaal ziek, en overleed maandag aan de gevolgen van die ziekte.

De dirigent en hoboïst - vijfendertig jaar eerste hoboïst van het Concertgebouworkest - wijdde zijn leven aan de muziek van het interbellum. Vergeten muziek, vergeten componisten. Hij zette die makers en hun partituren weer op de kaart door ze op te sporen, te archiveren, uit te voeren en op te nemen. Dat deed hij met de Ebony Band, die hij in 1990 oprichtte met andere leden van het Concertgebouworkest.

Herbers heeft in vijftig jaar tijd een indrukwekkend archief aangelegd dat hij nalaat aan het Nederlands Muziek Instituut. In dat archief zitten werken van zo’n 125 componisten, werken die in de periode tussen de twee wereldoorlogen beïnvloed werden door de jazz, het absurdisme en het dadaïsme. De componisten werden door de nazi’s als geperverteerd bestempeld en hun muziek als entartet. Ze moesten vluchten of werden vermoord in concentratiekampen. De ouders van Herbers waren Duitse pacifisten die voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland uitweken. Dat vormde een aanzet voor zijn interesse in deze muziek.

Dit laatste album is het zestiende, waarvan het leeuwendeel bij Channel Classics werd uitgebracht. Er staat muziek op van Wilhelm Grosz, Walter Goehr en Mátyás Seiber. Grosz was componist, pianist, dirigent en directeur van de platenmaatschappij Ultraphon in Berlijn. In 1929 speelde hij zelf de wereldpremière van zijn Pianoconcert in Amsterdam, met het Concertgebouworkest en dirigent Willem Mengelberg. Hij schreef ook populaire hitsongs als Harbour Lights en Red Sails in the Sunset.

Ruim veertig minuten duurt zijn bizarre korte opera Achtung, Aufnahme!! waarvoor het libretto werd geschreven door Béla Balász, die voor Bartók de tekst voor Blauwbaards Burcht vervaardigde. Het operaatje over een student die in een filmstudio wraak wil nemen op een actrice werd al in 2005 opgenomen in het Concertgebouw tijdens de NTR ZaterdagMatinee. De door Herbers samengestelde potpourri’s van een revue van Goehr en een hoorspel van Seiber zijn in 1999 en 2002 vastgelegd in Paradiso. Swingende muziek in cabaretsferen. Fijn dat Herbers deze release nog kon meemaken.

Grosz – Achtung, Aufnahme!!

Ebony Band

★★★★

Ook beluisterd

Reinbert de Leeuw – Der nächtliche Wanderer/Abschied

Met het stuk Abschied nam componist Reinbert de Leeuw in 1973 afscheid van zijn leven als componist. Tot er precies veertig jaar later het grote orkestwerk Der nächtliche Wanderer was. Beide stukken staan op een album van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), live-opnamen van de NTR ZaterdagMatinee. Edo de Waart, die in 1973 de wereldpremière van Abschied in Rotterdam had gedirigeerd, stond in 2017 in Amsterdam opnieuw op de bok. De Leeuw zelf dirigeerde Der nächtliche Wanderer in 2014. Een heel bijzonder album dit, uitgebracht door Challenge Classics. Met het RFO in topvorm. Getuigenissen van de laat-romanticus die De Leeuw in hart en nieren was. Vooral Der nächtliche Wanderer is een symfonisch gedicht à la Liszt dat in een andere baan om de aarde lijkt te zijn gekatapulteerd.

Lahav Shani – Bruckner

Lahav Shani vertrekt in juni 2026 als chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Tot die tijd blijven er waarschijnlijk Rotterdamse opnamen bij Warner uitkomen. Misschien wel die inkervende uitvoering dit jaar van Bartóks Blauwbaards Burcht? Over drie dagen verschijnt Shani’s interpretatie van Bruckners Zevende symfonie. Prachtig opgenomen en met gevoel voor details gerealiseerd. De match tussen hem en de Rotterdammers is overduidelijk. In Rotterdam hebben ze wat dat betreft heel vaak ‘raak’ geschoten. Hopelijk doet het orkest dat opnieuw als er naar Shani’s opvolger wordt gezocht.

Randall Goosby - Florence Price

Maestro Yannick Nézet-Séguin is zo’n beetje kampioen in de herwaardering van de zwarte componiste Florence Price. Met zijn Philadelphia Orchestra ontfermde hij zich al over de symfonieën, en nu heeft hij met dit orkest en de zwarte violist Randall Goosby de vioolconcerten van Price vastgelegd. Gecombineerd met het Eerste vioolconcert van Bruch. Tussen Bruch en Price liggen tachtig jaar, en dat hun concerten zo goed bij elkaar passen, zegt iets over het conservatieve karakter van Price’s muziek.