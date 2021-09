Werkt een medicijn tegen waar je het tegen gebruikt?

Ik had het kunnen weten. ­Gis­teren schreef ik over de zin ‘Werkt het voor waar je het voor gebruikt?’ en ik ging alleen in op de bijzin. Ik had kunnen verwachten dat er een paar lezers zouden reageren op dat eerste ‘voor’. Moet dat niet ‘tegen’ zijn? Een ­medicijn werkt toch tegen iets en niet voor iets?

Ja, dat is wel zo, maar net als je kunt waarschuwen voor of tegen iets (wat op hetzelfde neerkomt) kun je ook een medicijn innemen voor of tegen iets, met ruwweg ­dezelfde betekenis. Het voorzetsel ‘tegen’ maakt het specifieker dat er iets bestreden wordt, terwijl ‘voor’ volstaat met het aanduiden van de omstandigheid waarin je het medicijn neemt. In de context van het innemen van medicijnen en de ­ongewenstheid van die omstandigheid is het dan duidelijk dat het medicijn een werking tegen die omstandigheid heeft.

Vreemde zinnen

Hoe dan ook, de zin ‘Werkt het tegen waar je het tegen gebruikt?’ is net zo vreemd. Misschien zelfs nog iets vreemder omdat ‘tegen’ een meer specifiek en dus minder frequent voorzetsel is. De oordelen zijn bepaald niet duidelijk, en de taalkundige literatuur lijkt ons ook een beetje in de steek te laten. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) vermeldt de mogelijkheid wel, maar komt er ook niet goed uit.

De ANS geeft de zin ‘Waar jij over piekert interesseert me niet’ als een voorbeeld van een betrekkelijke bijzin met ingesloten antecedent. Hij zou dus hetzelfde moeten betekenen als ‘Datgene waar jij over piekert interesseert me niet’. In die eerste zin is ‘Waar jij over piekert’ naar mijn idee een vraagzin. Hij betekent eerder dat het antwoord op de vraag ‘Waar pieker jij over?’ mij niet interesseert dan dat de dingen waar jij over piekert mij niet interesseren. Bij een werkwoord dat geen vraagzin verdraagt wordt het moeilijk: ‘Waar jij over piekert klopt niet’, bijvoorbeeld.