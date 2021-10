Werken er meer dan drie miljard mensen in de tuinbouw?

Op 8 oktober las een lezer de volgende zin in Trouw: ‘Nederland telt ruim 3100 gespecialiseerde tuinbouwbedrijven waar gemiddeld ongeveer 100.000 mensen werk vinden.’ Onwillekeurig drong zich daarbij de gedachte aan hem op dat er in ons land meer dan drie miljard mensen in de tuinbouw werkzaam zouden zijn. Als er achter ‘tuinbouwbedrijven’ een komma had gestaan, was deze gedachte volgens de lezer zelfs nog sterker geweest. Alleen als er ‘in totaal’ bij gestaan had, zou die gedachte weg zijn. Wat is hier aan de hand?

In de taalkundige literatuur wordt hierbij vaak gesproken over ‘intuinzinnen’ (in het Engels ‘garden path sentences’), omdat de menselijke taalverwerking als het ware even om de tuin geleid wordt. Dat komt omdat die verwerking bepaalde strategieën gebruikt. Een van die strategieën is dat je altijd de mogelijkheid probeert open te houden dat er nog iets toegevoegd moet worden aan de woordgroep waar je mee bezig bent. Dus als iemand begint te zeggen ‘Ik heb die vaas…’ dan hou je de mogelijkheid open dat de woordgroep ‘die vaas’ nog niet af is. Als er dan volgt ‘…op de kast…’ maak je automatisch de woordgroep ‘die vaas op de kast’. Vervolgt de spreker met ‘… gekocht op de rommelmarkt’, dan is er niets aan de hand. Maar is het vervolg ‘… gezet’, dan ben je er even ingetuind en moet je de woordgroep herzien.

In dit geval koppelt je interne taalverwerker de bijzin ‘waar gemiddeld ongeveer 100.000 mensen werk vinden’ aanvankelijk automatisch aan ‘tuinbouwbedrijven’, dat het laatste is wat nog open staat (‘3100 gespecialiseerde tuinbouwbedrijven’ staat ook nog open, maar is eerder begonnen). Dus krijg je de indruk dat in elk van die tuinbouwbedrijven zo veel mensen werken.

Een komma had, in tegenstelling tot wat de lezer suggereert, waarschijnlijk wel geholpen. Dan was de laatste woordgroep in elk geval gesloten.