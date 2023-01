Werkelijk alles klopt aan de meeslepende verfilming van ‘De stamhouder’

AvroTros knalde het nieuwe jaar in met het oorverdovend mooie familie-epos De stamhouder, naar het gelijknamige boek van journalist Alexander Münninghoff. Een drama waarvan je na twee delen – de omroep heeft mij een vooruitblikje gegund – al kunt zeggen: hier klopt werkelijk alles aan. Allereerst een cast om je vingers bij af te likken, met hoofdrollen voor Matthijs van de Sande Bakhuyzen als Alexander en Gouden Kalf-genomineerde Sallie Harmsen als zijn vriendin Ellen.

Wie Münninghoff heeft gekend van de Haagsche Courant – ‘kleinzoon van een Russische gravin’, werd op de redactie gefluisterd – zal in de gesticulatie en stem van Van de Sande Bakhuyzen makkelijk de échte Münninghoff herkennen. Zelfs qua uiterlijk kun je je als ex-collega voorstellen dat Münninghoff er als twintiger ongeveer zó moet hebben uitgezien.

Al bij de eerste scène voel je: dit wordt spannend

Dan de opbouw van het drama, dat in grote lijnen Münninghoffs autobiografische boek uit 2014 volgt. Al bij de eerste scène, de vondst van een SS-helm door de jonge Alexander, voel je: dit wordt uitermate spannend. Het is dezelfde suspense die je ervaart bij de magische openingszin van het boek: ‘Mijn eerste aanraking met de geheimen die mijn leven zouden gaan beheersen, was de vondst die ik op een verloren namiddag op de zolder van ons huis in Voorburg deed’.

Matthijs van de Sande Bakhuyzen als Alexander Münninghoff en Sallie Harmsen als zijn vriendin Ellen in De stamhouder.

Meteen wordt invoelbaar hoe de keuze van Alexanders vader voor de Waffen-SS drie generaties Münninghoff heeft ontwricht. Alexanders grootmoeder die er niet over wil praten, zijn vader Frans, vertolkt door Marcel Hensema, die zich in zijn kille woede letterlijk van Alexander afsluit, zijn moeder, die hij twintig jaar niet ziet, en tot slot Alexander zelf die door de verzwegen familietragedie van meet af aan relatieproblemen heeft met Ellen.

De muziek is even majestueus als de serie zelf

De genegenheid van de kijker ligt bij Alexander, de stamhouder, maar ook voor zijn vader kun je enige empathie opbrengen: hoe hij nog steeds wordt gekweld door de demonen uit zijn oorlogsjeugd. Ook daarmee is dit een goed drama: het sleept je mee in de tragedie van een leven, hoe dat leven er verder ook mag hebben uitgezien.

Knap hoe regisseur Diederik van Rooijen ons door de ogen van een (ooit) rijke en aanzienlijke familie – Alexanders grootouders in hun paleisje te Riga – laat kijken naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Anders gezegd: hoe hij het kleine ongeluk van een familie tot voertuig maakt voor het Grote Ongeluk van ’40-’45. Die wisselingen tussen petite en grande histoire verlopen via bijna onopvallend gemonteerde flashbacks, die geen moment de vaart uit het verhaal halen. Daarbij wordt het achtdelige drama ondersteund door muziek die majestueus is als de serie zelf: o.a. het Requiem van Mozart.

Van Rooijen, bekend van Penoza, vertelt in de VPRO Gids dat hij in zijn familiekroniek meer de nadruk wil leggen op het persoonlijke verhaal, zeg maar het liefdesverhaal van Alexander en Ellen, dan op de gruwelen uit de oorlog. Dat is zijn goed recht en bovendien passend bij het medium televisie.

Enfin, de verhaallijnen zijn uitgezet, de spanning opgebouwd, de kar kan gaan rijden. Jammer dat Münninghoff, in 2020 overleden, het niet meer mag meemaken. Maar ik heb zo’n flauw vermoeden dat hij het zelf ook een monumentale serie zou vinden.

Lees hier meer columns en verhalen van Willem Pekelder.