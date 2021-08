Wereldberoemd blauw van Pieter Stockmans

Dagelijks is hij nog aan het werk in zijn studio in het Vlaamse Genk, de nu bijna 81-jarige keramist Pieter Stockmans. Hij woont er ook. U kunt er heen voor een rondleiding.

Er is een wat oudere foto van de Vlaamse keramist en kunstenaar Pieter Stockmans (1940) met zijn beroemdste ontwerp, het kopje ‘Sonja’ uit 1969, dat de wereld veroverde en bijna 50 miljoen keer verkocht is. Stockmans, in donkerblauw overhemd met strepen, steunt zijn gezicht in zijn hand, hij kijkt met geloken ogen bijna bedenkelijk naar een exemplaar van het kopje op de tafel voor hem, alsof het voorwerp zich inmiddels van hemzelf heeft losgemaakt.

De stapelbare Sonja, een hit in de horeca.

U kent het kopje ongetwijfeld, u dronk er wellicht uit. Het wordt iconisch genoemd, maar u wist misschien niet dat het van Stockmans was, die in die jaren (van 1965 tot 1989) voor de Maastrichtse porseleinfabriek Mosa werkte. De ‘Mosa Lisa’ wordt het wegens zijn populariteit ook wel genoemd. Dat smalle kopje van dik wit porselein met die speciale onderkant, waardoor het stapelbaar is, werd zeer geliefd in de horeca­­.

Pieter Stockmans woont en werkt in zijn studio op het C-mine terrein in Genk, een cultureel en recreatief centrum dat begon als ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn van Winterslag die in 1988 sloot. Je kunt er de studio en de winkel bezoeken en een rondleiding boeken. Soms treft men Piet er ook zelf, in werkschort. Meer informatie: pietstockmans.com

Stockmans kreeg het idee – zijn moeder was Nederlandse – doordat hij dacht aan de kleine huizen die Nederlanders bewonen. Een stapelbaar kopje zou dan handig zijn.

Nu, anno 2021, oogt zijn werk veel persoonlijker, ijler en fragieler, soms als hoogzomerse luchten: wit en blauw en soms grijs. Kijk die champagneglazen van wit hard porselein, als longdrink glazen, hoog, smal, bijna transparant. Borden met een opstaande rand, rond, vierkant, soms blauw geaccentueerd. Of juist met veel blauw. Vaasjes, kommen, doosjes, wit of blauw doordesemd. Af en toe grijs. Net niet perfect rond. Een taartplateau met een blauw vlekje. Een kop met vierkante schotel die ‘La Mer’ heet: het licht bollende, diepblauwe glazuur van de schotel glanst zo hard dat het inderdaad aan spiegelend water doet denken.

Stockmans-blauw, wordt het genoemd. Een technisch dankbare kleur noemt hij het zelf.

Stokmans zoekt altijd het experiment in zijn ontwerpen en uitvoeringen, zeker sinds hij in 1987 zijn eigen studio begon. De gelimiteerde oplagen en bijzondere, unieke ontwerpen, ver weg van de massaproductie, maken­­ zijn serviezen populair bij internationaal vermaarde topkoks als Alain Ducasse, Lanshu Chen en andere Michelin-chefs. Ook in Nederland schaften topkoks als Sergio Hermans zijn servies aan. Stockmans ontwierp het servies voor de prinselijke bruiloft in Monaco.

Hij maakt ook vrije kunst, zijn werk is over de hele wereld te vinden in vermaarde musea­­ als The British Museum, het MoMa in New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam­­.

Sinds 2007 heeft dochter Widukind Stockmans de dagelijkse leiding van de studio, schoonzoon Frank Claesen maakt er nieuwe ontwerpen. Samen met een zeskoppig team wordt het porselein in Genk geproduceerd, ook Stockmans senior is er nog dagelijks aan het werk.

Hij gaf ook veel les, lang aan de Hogeschool Genk waar hij in 1969 een afdeling industrieel ontwerpen opzette, en in de jaren tachtig aan de Design Academy in Eindhoven. Onderwijs voelde voor hem als een roeping. “Niemand is te goed om iemand op te leiden”, zei hij eens in een interview.

Overigens wil Stockmans liever niet dat mensen zijn porselein in de kast zetten om naar te kijken. Het zijn gebruiksvoorwerpen en kwetsbaar zijn ze volgens hem ook niet. Op tafel ermee dus!

