Welkom in Washington (één van de 88)

Het is niet voor niets een beproefd journalistiek recept: een roadtrip door de Verenigde Staten om de échte verhalen van Amerikanen te horen. Amerika-kenner en journalist Laila Frank reed afgelopen jaar in haar eentje 20.000 kilometer, langs acht van de 88 ‘Washingtons’ die het land rijk is. Dat levert een dynamische podcast op, waarvan de eerste twee afleveringen al te beluisteren zijn.

Laila Frank (42) kennen we als Amerika-deskundige van radio en tv, en zo niet, dan worden de luisteraars aan het begin van de eerste aflevering in een wervelende montage herinnerd aan alle mediaoptredens van de maker. Maar Frank wil in haar podcast Welkom in Washington méér dan het duiden van de Amerikaanse politiek, en ze gaat op zoek naar Amerikanen die het heft in eigen handen nemen om hun land beter te maken. De acht stadjes en dorpjes die ze bezoekt dragen de naam van de eerste president van de VS, George Washington.

Zelf zegt ze daarover in Het Parool: “Ik wilde het over een paar allesomvattende thema’s hebben: racisme, democratische vernieuwing, abortus, klimaatverandering. Die onderwerpen passen het best in bepaalde delen van het land, dus toen viel grofweg de helft af. Daarna ben ik gaan zitten voor Google Maps: wat zie ik, wat spreekt me aan? Een dorpje in Californië met 160 inwoners dat wel een school, een brandweerkazerne en een kroeg heeft. Hoe dan?”

Sektarische afsplitsing

Die eerste aflevering in Washington, Californië, is vlot gemonteerd, maar ontstijgt met de gesprekjes met brandweerman en kroegbazin nog niet het betere reportagewerk. Echt mooi is de tweede aflevering, waar Frank in Washington (Utah) met drie vrouwen praat die zijn ontsnapt aan een polygame sekte. Eén vrouw werd op haar achttiende uitgehuwelijkt als zoveelste echtgenoot aan Warren Jeffs. Hij was de leider van een sektarische afsplitsing van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als de kerk van de mormonen, en werd later veroordeeld tot levenslang voor kindermisbruik.

Met deze vrouw bezoekt Frank het huis van Jeffs, waar de herinneringen in de muren zitten, maar wat nu een betere bestemming als kindercentrum heeft gekregen. Frank luistert goed, en tegelijkertijd komt uit de zeer persoonlijke verhalen de rode draad – de moeizame en complexe relatie van Amerikanen met hun overheid – goed naar voren. Kers op de taart is de muziekkeuze en de composities van Merijn Viergever.

Meer over Amerika

Voor wie meer wil horen over Amerika én muziek is de podcast American Dreams een aanrader. De Belgische journalist en Amerika-kenner Bert de Vroey neemt de luisteraar mee op reis, ditmaal niet per auto maar met de oren. Op muzikale en culturele wijze komen hier een deel van dezelfde thema’s aan bod, zoals de American Dream, de gevolgen van de oorlog, de slavernij of de Working man blues. De Vroey is iets minder ongeremd enthousiast dan Frank, maar vertelt even gepassioneerd over zijn onderwerpen.

Welkom in Washington, een podcast van BNN-Vara, te vinden via NPORadio1 of de gebruikelijke platforms. American Dreams is een podcast van het Belgische Klara en ook te vinden via Apple of Spotify.