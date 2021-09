Welke van de tien films van Alex van Warmerdam doorstaan de tand des tijds? Een rangschikking

10. De jurk (1996)

De avonturen van een jurk die door de wind wordt meegenomen en door verschillende mensen wordt gedragen, was op papier misschien ooit interessant. Als film, 25 jaar na dato, is het verhaal te dun. Van Warmerdam begaf zich met De jurk voor het eerst buiten de studio (Abel en De Noorderlingen waren in studiodecors opgenomen), maar zonder die stilering en de typische Van Warmerdam-rituelen (herhaling, geometrische ordening van interieurs, droge humor, summiere dialogen) blijft er in De jurk te ­weinig over. Te weinig vlees op de botten.

9. Grimm (2003)

Het probleem met Grimm kun je samenvatten met de vraag: waarom kijken we hiernaar? Wat begint als een moderne variatie op het sprookje van Hans en Grietje verplaatst zich naar Spanje, waar Halina Reijn en Jacob Derwig slachtoffer dreigen te worden van een man die het op hun organen heeft voorzien. Het is allemaal net zo willekeurig als het klinkt.

8. Ober (2006)

Het trucje van personages die uit het verhaal stappen en bij de regisseur binnenwandelen omdat ze het niet met zijn keuzes eens zijn, is gedateerd.

Erger nog: je kunt er ook niet meer met frisse ogen naar kijken. Ober leunt volledig op dat mechanisme en heeft de tijd daardoor niet goed doorstaan.

Wie Van Warmerdams films kort na elkaar ziet, valt bovendien zijn fascinatie voor borsten op. Een lichte obsessie, kun je ook zeggen, want geen gelegenheid blijft onbenut om ze van dichtbij te bekijken. En Van Warmerdam weet het. Hij spot er op het eind van Schneider vs. Bax mee, als Maria Kraakman in het slotbeeld totaal onverwacht uit de kleren gaat om een huurmoordenaar van z’n stuk te brengen. ­Inderdaad: het is precies zo bizar als het klinkt.

7. Kleine Teun (1998)

Na De jurk vond Van Warmerdam in Kleine Teun zijn vorm terug: strakke lijnen in het decor van de Hollandse polder, herhalingen van grappen, personages met een dubbele agenda die elkaar voortdurend voor rotte vis uitmaken en bedriegen: list en bedrog in oneindig laagland. En dat allemaal om een baby te maken.

6. Schneider vs. Bax (2015)

Een strak gechoreografeerd actiespektakel waarin twee huurmoordenaars met een list op elkaar af worden gestuurd. De grap is dat alle actie en achtervolgingen uiteindelijk leiden tot de volwassenwording van de dochter van een van beide mannen. De plot is dun, een grote grap eigenlijk, maar Van Warmerdam regisseert het perfect.

Beeld

5. De laatste dagen van Emma Blank (2009)

Een sardonisch verhaal over dat mensen alles doen voor geld maar dat geld zelden in handen krijgen. Emma Blank heeft niet lang te leven. Haar laatste wens is om iedereen om haar heen in bedienden te veranderen, zodat ze de laatste maanden op haar wenken bediend kan worden. Wie niet meedoet krijgt geen deel van de erfenis. Van Warmerdam speelt zelf een hond. De film voelt mooi afgerond en ­opnieuw wordt de uitgebreide cast uitstekend geregisseerd.

4. Abel (1986)

Van Warmerdams eerste film is nog steeds een van zijn beste. Bij terugkijken valt op hoe sterk het drama behouden is gebleven te midden van het volledig kunst­matige decor. Abel is een shut-in van 31 jaar. Zijn moeder kan ’m niet loslaten en wil dat hij blijft. Zijn vader wil dat hij zo snel mogelijk vertrekt. Abel krijgt vervolgens een verhouding met de maîtresse van z’n vader.

3. De Noorderlingen (1992)

Deze venijnige satire op het knullige Nederland anno 1960 – heel Nederland wordt gekenschetst in het decor van één straat in een nieuwbouwwijk – staat nog steeds fier overeind. Het enige wat misplaatst voelt, zijn de koloniale grappen over Afrikanen in tribale uitdossing. Daarmee slaat hij ook in Ober de plank volledig mis. Al zal Van Warmerdam die kritiek pareren door te stellen dat Nederland anno 1960 nog echt zo dacht.

Beeld

2. Nr. 10

Deze film zal het publiek volledig uit elkaar spelen. Is deze combinatie van sciencefiction en klassieke Van Warmerdam-knulligheden ­zoals jaloerse, stuntelende personages een knettergekke janboel? Een collage zonder logische verbanden, zoals iemand in de film zegt? Of alle andere negen films van Van Warmerdam in één ­pakket? Laten we zeggen dat de am­bitie alleen al deze film zeer memorabel maakt.

1. Borgman (2013)

Het voor Cannes geselecteerde Borgman is met straatlengtes Van Warmerdam beste film. Een pronkstuk uit het home invasion-genre.

De film laat in het midden wie of wat indringer Camiel Borgman werkelijk is: De duivel? Een gevallen engel? Een doodgewone crimineel? Dat tilt de film boven de rest uit, net als de suggestie dat de villabewoners waar hij binnendringt zelf ook iets kwaadaardigs hebben. Je krijgt, om het zo te stellen, geen hoogte van de diepte.

Van Warmerdam ontwikkelde zich met zijn laatste drie films tot een volwaardiger regisseur. Hij laat zijn films minder rusten op trucjes en rituelen, en de personages zijn meer van vlees en bloed. Dat maakt de waanzin in zijn films des te verontrustender.

