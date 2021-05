Welke uitgever durft zijn vingers te branden aan de memoires van Donald Trump?

Post-presidentiële memoires van Amerikaanse presidenten gaan terug tot Thomas Jefferson maar of we die van Donald Trump ooit zullen lezen valt te bezien. Veel gedoe is er nu al in de Verenigde Staten rond de diverse bookdeals die leden van zijn staf hebben weten te sluiten met Simon & Schuster, de uitgeverij die vorig jaar nog groot succes had met het kritische boek van Trumps nichtje Mary L. Trump.

Simon & Schuster sloot onlangs een overeenkomst met voormalig vicepresident Mike Pence die tweedelige memoires zal gaan schrijven over zijn politieke carrière van het begin in Indiana tot aan de inauguratie van Joe Biden. Nog zo’n deal is er gesloten met voormalig Trump-adviseur Kellyanne Conway.

Aanzetten tot bestorming Capitool

Auteurs en medewerkers van de uitgeverij dienden een petitie in tegen het contract met Pence, zo berichtte de New York Times. Eerder cancelde de uitgeverij al een deal met de republikeinse senator Josh Hawley die wordt gezien als een van de oproerkraaiers die aanzette tot de bestorming van het Capitool in november.

Dat Simon & Schuster nu ook die andere contracten zal verbreken is onwaarschijnlijk. De vrijheid van meningsuiting is in het geding en het uitgeven van presidentiële memoires is booming business getuige de recordbrekende verkoopcijfers van Barack Obama’s Een beloofd land.

Toch heeft Trump zelf, die in 1987 over zijn vorig leven als zakenman al een autobiografie publiceerde, voor zover bekend nog geen contract ergens. Op dit moment is de ex-president sowieso nog te druk met een hertelling in Arizona.

Mocht het toch nog van een boek komen, is de uitgave bij voorbaat omstreden. Gevreesd wordt dat Trump zijn memoires zal aangrijpen om opnieuw de verkiezingswinst te claimen en complottheorieën te verspreiden.