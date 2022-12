Welke oudejaarsconference kun je vanavond het beste kijken?

Claudia de Breij

Gezien: Stadsschouwburg Utrecht, 15 december

Het schip Nederland is vastgelopen, en aan het roer staat… niemand. Deze weinig bemoedigende beeldspraak vormt het vertrekpunt van Claudia de Breij’s derde oudejaarsconference.

Dat ze het genre beheerst, had ze in 2016 en 2019 al laten zien. Ook ditmaal weet De Breij weer een mooi verbindend verhaal te vertellen, terwijl ze tegelijk de scherpe kritiek en de cynische grappen niet schuwt.

“Niks gaat vanzelf”, zegt de 47-jarige cabaretière. Alle crises van nu zijn het gevolg van bewuste keuzes uit het verleden, zoals Poetin zijn gang laten gaan. Maar juist daarin ligt ook de hoop, want we kunnen dus voortaan andere keuzes maken.

De Breij weet deze gedachte het sterkst naar voren te brengen in haar hervertelling van het klassieke verhaal van Odysseus, die zichzelf vastbond aan de mast van zijn schip om zich niet door het gezang van de Sirenen te laten verleiden. Zoiets hadden wij ook wat vaker moeten doen, zegt ze. De verleiding van het principe ‘geld boven mensen’ bleek immers keer op keer te groot voor onze bestuurders.

Ruimte voor zelfspot is er ook in deze oudejaars. De Breij erkent dat je aan haar generatie precies niks hebt: “Het lult maar…” Voor die passiviteit biedt ze alle 35-minners van Nederland haar oprechte excuses aan.

Zowel muzikaal als visueel is De Breij’s Oudejaarsconference 2022 rijk bedeeld. Zichzelf begeleidend op elektrische of akoestische gitaar, of op de vleugel, brengt de cabaretière een aantal gevoelige liedjes. Sommige worden helaas wel erg snel weer afgebroken. Ze speelt haar show tegen de achtergrond van een groots Vermeer-achtig schilderij van Hollandse luchten boven woelig water. De fraaie belichting zorgt voor een fijne afwisseling van sferen.

Oordeel

De rol van verbindende dominee die zo hoort bij de traditie van de oudejaarsconference, past Claudia de Breij als geen ander. Wel wil De Breij iets te veel aan bod laten komen. Met name het entertainmentnieuws is met Glennis Grace, Lil’ Kleine, Matthijs van Nieuwkerk en Johan Derksen oververtegenwoordigd. Dat had best een tandje minder gemogen.

Zaterdag 31 december NPO1, 22.23 uur.

Guido_Weijers Oudejaarsconference 2022 Beeld Sushilla Kouwen

INTERVIEW – Guido Weijers doet in zijn oudejaarsconference een oproep: neem eens genoegen met mínder, in plaats van altijd méér te willen. ‘We hebben behoefte aan rust in de kop.’

Zijn elfde oudejaars wordt het, vanavond bij RTL4. En die show is voorlopig meteen het laatste wat het publiek van Guido Weijers te zien krijgt, want hij gaat er een jaar tussenuit, zo maakte hij vrijdag bekend in het programma Koffietijd. Hij heeft genoeg van zijn overvolle agenda en wil weer zélf bepalen wat hij met zijn leven doet. Op 1 januari trekt hij daarom de stekker eruit. En dan? Geen idee. Misschien vertrekt hij naar Mexico of Nieuw-Zeeland, fantaseerde hij. Of hij gaat een huis verbouwen. Of slapen...

Maar vanavond is hij dus nog een laatste keer te zien. Dit is wat het publiek kan verwachten: Weijers gaat ‘terug naar de basis’, zo verklaart hij aan de telefoon. “Het wordt dit jaar stand-up zonder franje: één man, één microfoon, en dan grappen maken die de tijdgeest vatten. Dus geen technische toestanden met een projectiescherm, een powerpoint of een fancy achtergrond. Al die poespas laat ik weg. Ik hoor van theaterdirecteuren dat ze dat erg waarderen en dat er echt een ander persoon op het podium staat dan vijftien jaar geleden. Ik voel dat zelf ook.”

De kale stand-upvorm past inhoudelijk goed bij het morele thema dat hij in zijn show wil belichten: het obsessieve streven van de mens naar meer, meer, meer. “We zijn allemaal verslaafd aan meer, aan steeds een nieuw dopamineshot”, zegt Weijers. “We willen meer geld, zoals Sywert van Lienden. En bij The Voice wilden mannen meer meisjes. Iedereen zit ook steeds langer op z’n mobieltje. Zet mensen een pot honing voor en ze willen méér.”

Volledig overprikkeld

Weijers’ oplossing: minderen. “Minder oorlog, minder schermtijd, minder Nick en Simon en minder bio-industrie.” Tijdens de stijf uitverkochte try-outs merkte hij dat zijn boodschap aansloeg. “In de praktijk verlangen veel mensen stiekem al naar minder. Neem jongeren. Die zijn massaal depressief, ik denk doordat ze de hele dag op TikTok zitten en volledig overprikkeld zijn. Ons brein krijgt nu per dag net zoveel prikkels als iemand uit de oertijd in z’n hele leven. We hebben behoefte aan rust in de kop.”

Los van deze boodschap wordt de oudejaars uiteraard vooral een samenvatting van het afgelopen nieuwsjaar. Boze boeren, de oorlog, Matthijs van Nieuwkerk, het klimaat, The Voice en de roddels van de ‘juicekanalen’: het komt allemaal voorbij. Maar op een verrassende manier, belooft Weijers. “Want niet iedereen die iets geks doet is een slecht mens. We zijn slechts mens.”

De cabaretier vertelt dat hij in deze voorstelling minder concessies doet en persoonlijker durft te zijn dan vroeger. Zo brengt hij een eerbetoon aan twee inmiddels overleden personen. De eerste was zijn jeugdidool: Doe Maar-zanger Henny Vrienten, in april overleden. De ander was een vriend van Weijers. Ze gingen regelmatig samen wandelen in Limburg. De wandelingen werden steeds korter door de ziekte van de vriend. Zij móesten minderen, of ze wilden of niet. Desondanks bleven hun uitstapjes een genot, al kwam het soms niet verder dan het bankje onderaan de heuvel. “Omarm alles wat het leven voor je in petto heeft”, is de les van Weijers. “Er is alleen maar nu.”

Zaterdag 31 december RTL4, 20 uur.