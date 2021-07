Welk boek nemen onze recensenten mee in de koffer?

Tien van onze recensenten vertellen welk boek ze in ieder geval meenemen op vakantie.

Flip van Doorn

Een warm en tintelend vakantiegevoel nam bezit van me. Dat het midden in de afgelopen, kille winter was maakte niet uit, ik dobberde op mijn rug in een rivier waarin roze dolfijnen zwommen. Met volle overgave liet ik mee meevoeren in de stroom grenzeloze fantasieën van Joost Oomen. Zijn Het Perenlied is een zwoel, wulps, zot en surrealistisch verhaal waarin werkelijk niets te gek is. Pure, onversneden levensvreugde in een modern sprookje. Even helemaal los van het alledaagse.

Joost Oomen

Het Perenlied

Querido; 256 blz. € 20

Yolanda Entius

Eigenlijk hoef ik niets in mijn koffer te stoppen, het derde deel van Op zoek naar de verloren tijd zit er nog in. Ik kwam er vorige zomer niet aan toe, en ook daarna bleef Marcel Proust maar liggen. Het werd het jaar van de dikke boeken. Alleen al aan Uwe Johnson had ik maanden leesplezier. Proust is een moetje geworden. Ik ga voor Annie Ernaux. Gegrepen door De jaren is nu de keuze op De schaamte (La honte) gevallen.

Annie Ernaux & collectif

La honte

Folio; 142 blz. € 8,99

Lieke Kézér

Twee zomers geleden las ik Lauren Groffs Florida al eens; een elftal broeierige verhalen waarin de subtropische weelde die men met the sunshine state vereenzelvigt ver te zoeken is: het is een en al angst en eenzaamheid en natuurgeweld. Groffs nachtmerrieachtige vertellingen gonsden zo lang na dat ik me heb voorgenomen ze te herlezen. Ergens aan de Nederlandse kust dit jaar, ver van het van slangen vergeven ‘paradijs’ van Groff.

Lauren Groff

Florida

Vert. Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap.

De Bezige Bij; 269 blz. € 23,99

Anna Krijger

Deze zomer lees ik Unraveled: The Life and Death of a Garment van Maxine Bedat. Er is steeds meer bekend over de desastreuze impact die vliegen en het eten van dieren op de planeet heeft, maar de gevolgen van fast fashion, een van de grootste industrieën ter wereld, is nog onderbelicht. Tot voor kort stond ik er geen moment bij stil waar mijn kleding nou écht vandaan kwam en hoeveel water de productie van die ene spijkerbroek had gekost. En de zomervakantie is natuurlijk een zeer geschikte periode voor bezinning en educatie.

Maxine Bedat

Unraveled: The Life and Death of a Garment

Random House Usa; 272 blz.€ 25,99



Marijke Laurense

Tuurlijk, strikt genomen begint (en eindigt) de muziekgeschiedenis bij Bach, maar ik zit me al volop te verkneukelen bij Michael Spitzers wereldgeschiedenis van de muzikale mens. Deze hoogleraar muziek uit Liverpool (inderdaad, van de Beatles) belooft de hele evolutie van de muziek (tot 165 miljoen jaar terug) door te fietsen en nam me bij het doorbladeren van dit boek al in met de stelling dat iedereen vooral weer eens zelf muziek moet durven gaan maken.

Michael Spitzer

De muzikale mens. Een wereldgeschiedenis.

Vert. Rob de Ridder

Spectrum; 576 blz. € 39,99

Elias van der Plicht

Reis terug in de tijd naar het Sicilië van honderd jaar geleden. Bromsnor don Lollò heeft een grote kruik gekocht voor de olie van zijn olijvenoogst. Als die in tweeën breekt, wordt de oude Zi’ Dima Licasi opgetrommeld. Hij lijmt het aardewerk terwijl hij er zelf inzit, waarna hij is opgesloten. En nu? Luigi Pirandello bedacht dit grappige verhaal in 1909. De Italiaan wilde 365 novellen schrijven, een voor elke dag van het jaar. In deze bundel staan er 15. Eentje voor elke vakantiedag.

Luigi Pirandello

De kruik. Novellen voor een jaar

Atlas Contact; e-book € 6,99

Rob Schouten

Zoals elk jaar ligt er voor de vakantie een stapel klassiekers te wachten, die om een of andere reden in het vagevuur zijn beland: Dostojevski’s De gebroeders Karamazov bijvoorbeeld en Herinneringen aan een engelbewaarder, mijn achterstallige Hermans. Dit jaar gaat Ada mee, dat ik voor de vierde keer zal trachten te veroveren. Zowel Hafid Bouazza als Jan van Aken beweerden tegen mij dat het de beste Nabokov was, maar mij is het al die jaren te machtig gebleken, te veel krullen, te weinig substantie. Ooit raakte ik tot pagina 200 (van de ruim 600) maar ik ga gewoon opnieuw beginnen, of ik van niks weet. Misschien is het een boek voor 67-jarigen. Wie weet.

Vladimir Nabokov

Ada or Ardor

Penguin; 496 blz. € 13,99

Paul van der Steen

Van lezen komt lezen. In 2020 genoot ik van Jill Lepores Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten. Daarin dook geregeld de nieuwsgierig makende figuur op van Frederick Douglass (1818-1895), geboren in slavernij, ontsnapt en daarna als populair schrijver en spreker een zeer vooraanstaande abolitionist. David W. Blight won de Pulitzer Prize voor de biografie Frederick Douglass. Prophet of freedom. Een boek over strijd, leven, liefde en worstelingen, dat ook vanwege de omvang op de vakantiestapel belandde.

David W. Blight

Frederick Douglass. Propeth of freedom

Simon & Schuster; 912 blz. 32,99

Vrouwkje Tuinman

Aan zomervakantie doe ik eigenlijk nooit, dat is een periode waarin je rustig kan schrijven. En lezen. Het laatste jaar heb ik vooral ‘voor werk’ gelezen, met het notitieboekje ernaast. Al die tijd staarde Er is een kans, de nieuwste Richard Russo, me aan. Ik houd van zijn weemoedig-ironische portretten van het kleinsteedse Amerikaanse leven. In dit boek, over drie middelbare mannen die de wereld niet hebben veranderd, schijnt ook nog een lijntje suspense te zitten.

Richard Russo

Er is een kans

Vert. Kees Mollema. Signatuur; 464 blz. € 25,99

Gerwin van der Werf

Morgen de EK-finale! Nog één dag en het voetbal kan me weer een tijdje gestolen worden. Maar dit boek over voetbal wil ik nog lezen, het lag al een tijdje te wachten. Na één pagina zag ik dat Dries Muus het kan: over voetbal schrijven én iets wezenlijks vertellen. Dat gaat namelijk niet dikwijls samen. Dit is een verhaal over een jongen die in een homofobe, verziekte wereld het hoofd boven water moet houden.

Dries Muus

De afwijking

Ambo Anthos; 192 blz. € 20.99