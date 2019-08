Weinig zwangere vrouwen hebben het zo ‘chill’ als Yentl en de Boer

Jullie zijn drie dagen na elkaar uitgerekend. Is dat toeval?

Christine: “Ja, dat is toeval.” Ze lacht.

Yentl: “We wisten wel dat we het allebei wilden, maar we hebben het niet met elkaar afgesproken. Ik vertelde het haar eerst en een week later zei Christine: ik ben ook zwanger.”

Komen dit soort toevalligheden vaker voor?

Christine: “Ja, ik weet niet meer of het nog wel toevalligheden zijn. We hebben twee maanden na elkaar ons eerste huis gekocht. We gaan nu ook allebei verbouwen. We gaan wel redelijk gelijk op.”

Yentl: “Het lijkt alsof het niet anders had gekund. Ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Je kunt precies over dezelfde kwaaltjes met elkaar praten.”

Wat voor gevoel geeft het dat ­jullie de tour een jaar vooruit hebben geschoven?

Christine: “Het is wel fijn. Normaal zit je in een stramien dat je altijd door moet, dan hadden we nu elke dag moeten schrijven. Aan de andere kant, dat doen we alsnog.”

Yentl: “Feitelijk hebben we misschien twee maanden extra. We willen veel gedaan hebben voor de kindjes komen, want dan ben je er ook een tijdje uit en je weet niet hoe je je dan voelt. Daarom zijn we nu vijf dagen in de week aan het schrijven, echt kantooruren. Van maandag tot en met vrijdag. Ik vind het wel fijn dat ik die druk voel.”

Christine: “Om die reden hebben we een paar van de eerste voorstellingen in kleine zaaltjes laten staan. Dat is een lekkere stok achter de deur.”

Yentl: “Oh ja, dat was ik even vergeten.”

Christine: “En het is een luxe dat we het werk straks even weg kunnen leggen. Met tijdsdruk moet alles maar goed zijn. Onze voorstellingen worden vaak het tweede jaar leuker, doordat je na de zomer terugkomt en ziet: oh, maar het is nog grappiger als ik het op deze manier zeg.”

Flink aan het werk dus. Wat is er thuis nodig om een goed liedje te kunnen schrijven?

Christine: “Stilte, toch wel. Ik kan echt schrééuwen van woede als ze weer losgaan met de glasbak – ik woon erboven. Dan roep ik: ‘Lukt het? Gaat het een beetje?’ Of auto’s die stationair draaien. Dan word ik ook kwaad: ‘Laat hem nog even lopen, maakt niet uit!’ Ja, ik houd wel erg van stilte.”

Yentl: “Ik toch ook meer dan ik dacht. Eerst dacht ik goed op terrassen te kunnen werken.”

Christine: “Schrijven combineert ook fijn met koken. Afgelopen tijd had ik veel etentjes. Ik sta zo drie uur te koken en dan kan ik goed nadenken. Je bent wat met je handen bezig, ­ondertussen passeren de zinnen die je geschreven hebt en dan komen er nieuwe ideeën bij. En onder de douche. Als ik na een paar ­coupletjes vastzit, ga ik vaak even onder de douche.”

En hebben jullie nog vakantie­plannen?

Yentl: “We hebben straks een weekje vakantie. Dat kunnen we met een gerust hart doen, want we zijn goed op weg. Vandaag kwamen we bij elkaar met zes nieuwe liedjes.”

Christine: “Ik ga echt even ­uitrusten. Een paar daagjes naar Parijs en naar Limburg.”

Yentl: “Ik ga een weekje naar Spanje, mijn ouders opzoeken. En in september hebben we nog drie weken vrij. Dus er komt nog een grotere vakantie.”

Denken jullie dat de voorstelling andere grappen en liedjes krijgt door de zwangerschappen?

Christine: “Natuurlijk verandert er wat. Er zijn liedjes van vijf jaar geleden, die we nu niet meer zingen. We waren veel meer bezig met uitgaan en jongens. Ja pfff, dat geloven we nu wel. En nu zijn we ...”

Yentl: “Gaat het een beetje?”

Christine: “Ja, jezus, mijn oor is echt om gek van te worden. Hij zit dicht. Misschien een zwangerschapskwaaltje, hij plopt de hele tijd zo. Eh, maar eh... misschien draag ik het kind ook hier en krijg ik straks een ‘oorale’ bevalling. Maar goed, ja, ik merk nu al dat ik verander. Ik krijg meer rust in mijn hoofd, berusting in mijn leven. En ik ben meer bezig met wat ik wil doorgeven. Ik maak me veel drukker over het milieu bijvoorbeeld. Ik zal niet meteen honderd liedjes schrijven over een baby in de wieg, maar ik merk dat de thema’s die me aan het hart gaan, verschuiven.”

Beeld Ivo van der Bent

Jullie hebben vast grappige zwangerschapsanekdotes.

Christine: “Je ziet nu net pas een beetje aan ons dat we zwanger zijn. Tot twee weken geleden nog niet echt, maar ik ging al wel naar zwangerschapsyoga. En dat was zo debiel, je krijgt dan echt van die softe yoga. De rest was al 35 weken onderweg. En ik zat ertussen alsof ik lui was en geen echte yoga wilde doen. Zo van: nou, doe mij die zwangerschapsyoga maar.”

Yentl, lacht: “Ja, of je doet zo (wrijft over haar buik, red.) om te laten zien dat je wel echt een zwangere buik hebt.”

Christine: “Dat doe ik ook de hele tijd. Op een terrasje of zo. Dat ze niet denken dat ik te veel heb gegeten.”

En hoogzwanger het podium op eind oktober. Hoe is dat, denk je?

Yentl: “Ik denk heel grappig. We staan er vrij in. Het moet gewoon een leuke avond worden.”

Christine: “Ik denk ook dat weinig zwangere vrouwen het zo chill hebben als wij. Veel vrouwen werken door tot een maand voor de bevalling, vijf dagen per week op kantoor. Wij schrijven thuis onze liedjes. Als ik een dutje wil doen, ga ik slapen.”

Lees ook de eerdere afleveringen van deze zomerserie

Hoe vieren kunstenaars vakantie? Hoe laden ze hun creatieve batterij weer op? Dirigent Jaap van Zweden neemt een kist vol partituren mee naar Zuid-Frankrijk, schrijver Bert Wagendorp ligt op de bank, om bij te tanken en Gerti Bierenbroodspot trekt zich terug tussen haar eigen wijnranken en olijfbomen in Toscane.

Yentl en de Boer zingen over angst, moordlust en koektrommels van de Xenos

Ze zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze zich soms een ‘morph’ voelen: samen één persoon. Veel liedjes op het derde album van Yentl en de Boer gaan over de vraag: Wie ben je als individu? Kun je je wel onderscheiden van de massa?