Weg met de ‘verwijfde mannen’ en ‘vulgaire internetberoemdheden’: Peking wil moreel hoogstaande TV

Weg met de ‘verwijfde mannen’ en ‘vulgaire internetberoemdheden’ in talentenjachten, meer ‘revolutionaire cultuur’. Dat is de kern van nieuwe richtlijnen van de Chinese overheid voor amusement op televisie. De nieuwe regels passen in een trend van toenemende moralistische controle in de media.

Omroepen moeten ‘resoluut een einde maken aan meisjesachtige mannen en andere abnormale esthetiek’, meent de toezichthoudende instantie. Die verwijst daarmee naar de populariteit van Chinese popsterren, acteurs en zangers, die zich vaak spiegelen aan Zuid-Koreaanse en Japanse artiesten.

Met hun elegante uiterlijk, zorgvuldig gecoiffeerde haar en vaak ook make-up, zouden ze de traditionele mannelijke waarden aantasten en de jeugd op verkeerde ideeën brengen. Bovendien zouden deze acteurs niet op hun plaats zijn in de ‘heroïsche’ rollen in films en series over de oorlog tegen Japan, een populair genre in China.

Straffen voor sterren met onethisch gedrag

De Communistische Partij bekritiseerde sommige sterren vanwege het ‘ernstig vervuilen van de sociale atmosfeer’. Populaire talentenjachten zijn voortaan uit den boze, televisieprogramma’s moeten de ‘uitstekende traditionele Chinese cultuur, revolutionaire cultuur en hoogontwikkelde socialistische cultuur krachtig bevorderen’.

Er komen volgens de partij straffen voor sterren die zich schuldig maken aan onethisch gedrag. Daarbij gaat het ook om exorbitante beloningen en belastingontwijking.

De filmsterren Zhou Dongyu en Du Jiang lazen onlangs tijdens een evenement in Peking een verklaring voor waarin ze kritiek leverden op collega’s, die ze ‘slaven van de markt’ noemden. Ze riepen alle artiesten op ‘moedig artistieke hoogten te beklimmen onder het leiderschap van de Communistische Partij’.

Er zijn ook cursussen waarin Chinese sterren bijleren over de Communistische Partij. Bij die gelegenheden worden zij ook geacht ‘zelfkritiek’ uit te oefenen, zoals gebruikelijk is wanneer de partij de teugels aanhaalt.

Actie tegen de fan-cultuur op sociale media

Vorige week kondigde de Chinese internetwaakhond al actie aan tegen de fan-cultuur op sociale media. Het bewonderen van idolen dreigt daar volgens deze instellingen ‘chaotische’ vormen aan te nemen. Duizenden accounts van fanclubs en amusementsnieuws zijn gesloten. De populaire actrice Zhao Wei is helemaal verdwenen van sociale media, zonder duidelijke redenen. Ook zijn er regels aangekondigd om jongeren niet meer dan drie uur per week computerspellen te laten spelen.

Al deze maatregelen passen in een nieuwe aanpak van de Chinese leider Xi Jinping. Die heeft opgeroepen tot ‘nationale verjonging’, met meer controle van de partij op economie, onderwijs, cultuur en religie.

Op sociale media is er wel kritiek op de nieuwe richtlijnen voor internet en tv. Commentaren van mensen die zich afvragen of dit geen discriminatie is en oproepen tot meer diversiteit in de media krijgen veel bijval.

