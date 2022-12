Wednesday Addams en Tim Burton zijn geknipt voor elkaar

Knip, knip. The Addams Family is terug in een razend succesvolle Netflixserie. Tipt Wednesday aan de films?

Somber. Luguber. Meedogenloos. Dat zijn een paar van de grootste complimenten die je Wednesday Addams kunt geven. Maar hoe hard ze ook haar best doet, in dit coming-of-age-verhaal slaagt ze er niet in geheel onmenselijk te blijven.

Wednesday is populair. Erg populair. In haar eerste week heeft de achtdelige, komische horrorshow het record voor best bekeken Engelstalige Netflixserie gekaapt van Stranger Things. Er is dan ook een grote naam aan Wednesday verbonden: regisseur Tim Burton.

Burton werd beroemd met horrorfilms als Beetlejuice (1988) en Sweeney Todd (2007), maar maakte ook twee Batmanfilms. Hij houdt van bleke, in zwart gehulde hoofdpersonen − gothic, in feite − wat het een wonder maakt dat hij niet eerder een verhaal wijdde aan de spookachtige familie Addams.

School voor verschoppelingen

Het verhaal begint wanneer Wednesday wordt verbannen van haar high school, wegens een bloederige wraak op de pestkoppen van haar broertje, Pugsley. Haar ouders Gomez en Morticia sturen haar naar Nevermore Academy, een school voor vampiers, weerwolven en andere ‘verschoppelingen’. Wednesday verzet zich, deels omdat haar ouders er alumni zijn en ze niet in haar moeders voetsporen wil treden.

Maar wanneer ze een duister complot treft − iets met Edgar Allan Poe (ook een Nevermore-alumnus) − vindt Wednesday haar draai. Ondertussen moet ze haar schoolgenoten overleven, die haar verwelkomen met alles van vertrouwde vijandigheid tot verdachte vrolijkheid en verschrikkelijke verliefdheid.

Levert dat een leuke serie op? Wednesday heeft grote schoenen te vullen. De Addams Family bestaat al meer dan tachtig jaar, er waren diverse films en series. De twee films van begin jaren negentig, met actrice Christina Ricci als Wednesday, gelden onder fans als klassiekers.

Harry-Potter-vibe

Gelukkig kan Burtons creatie zich in veel opzichten moeiteloos met die films meten. Het verhaal is tegelijk grappig en spannend, het tempo vlot en de sfeer betoverend − Nevermore herinnert bij tijd en wijle aan toverschool Hogwarts uit Harry Potter. Er zitten knipogen naar eerdere Addamsverhalen in (Christina Ricci heeft een rol!) en een hoogst originele dansscène die viral ging op TikTok.

Catherine Zeta-Jones is een uitstekende opvolger van Anjelica Huston

Natuurlijk heeft er altijd wel iemand iets te klagen. Sommige mensen vinden de cast geen recht doen aan de personages. Ricci opvolgen als Wednesday Addams is, zelfs na dertig jaar, een zware opgave. Maar als Jenna Ortega die druk voelde, dan heeft ze die vakkundig geïncorporeerd in de loden last die het personage met masochistisch genoegen draagt. Ze doet het simpelweg top.

Moeilijker om overheen te komen is de keuze voor Luis Guzmán als vader Gomez Addams. Hij is een goede acteur, maar mist de soepele charme van Raul Julia in de films. Catherine Zeta-Jones is dan wel weer een uitstekende opvolger van Anjelica Huston als moeder Morticia Addams.

Niet dat ze überhaupt zo'n grote rol spelen. Het enige familielid met een grote rol is Thing − een hand waar geen lichaam aan vast zit (we zullen waarschijnlijk nooit weten hoe hij kan zien zonder ogen). En ja, er is een gedenkwaardig optreden van oom Fester. Maar bovenal is dit Wednesday’s tijd om te schitteren − of, als het aan haar ligt, te verduisteren.

