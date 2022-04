We zijn vrijer dan we denken

Het Begin van Alles is een ambitieuze geschiedenis van de mensheid, die wil laten zien: we hebben meer handelingsruimte dan we ons realiseren.

Het is makkelijker om je het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme, schreef filosoof Frederic Jameson ooit. Dat was misschien nog als grappige overdrijving bedoeld, maar in een tijd dat de angst voor een kernoorlog toeneemt en economische sancties het krachtigste middel zijn dat we kunnen bedenken om zo’n oorlog te bezweren, komt het akelig dicht bij de waarheid.

Wat dat betreft is de Nederlandse vertaling van The Dawn of Everything goed getimed. Antropoloog David Graeber en archeoloog David Wengrow schreven een monumentale studie over hoe mensen sinds het begin der tijden hun samenlevingen vormgaven. Een van de hoofdvragen die ze zich stellen is hoe het toch komt dat het ons in de 21ste eeuw zoveel moeite kost om ons realistische alternatieven voor te stellen voor onze maatschappij. Waarom zit onze politieke verbeelding zo vast?

Een van hun antwoorden luidt: we hebben ons wijs laten maken dat de geschiedenis ­onderworpen is aan wetten die dicteren hoe samenlevingen zich ontwikkelen en wat er politiek haalbaar is.

Die neiging om de geschiedenis te zien als een drama dat zich volgens een vast script voltrekt, ontwaren ze bij auteurs als Yuval Noah Harari en Jared Diamond, die de afgelopen jaren succes hadden met boeken over de grote lijnen in de geschiedenis.

Met de intrede van privé-eigendom ging het mis

Gelijkheid is mooi, luidt een van de aannames in zulke studies, maar was alleen haalbaar in een vroeger stadium van de geschiedenis, toen we nog leefden in kleine groepen van jagers-verzamelaars, die elkaar persoonlijk kenden. Daarna gingen we landbouwen, overschotten produceren, kwam de moderne staat op, en in de grote, complexe samen­levingen waar we nu in wonen is het tot op zekere hoogte onvermijdelijk dat we een ­belangrijk deel van onze beslissingen hebben gedelegeerd aan professionele bureaucratieën en voltijds-politici.

De blauwdruk van dat standaardverhaal is volgens Graeber en Wengrow te vinden bij de Franse filosoof Rousseau. In diens invloedrijke Vertoog over de Ongelijkheid poneerde hij in 1755 een oertoestand, waarin jagers-verzamelaars in harmonie met elkaar leefden. Het ging volgens Rousseau mis toen privé-eigendom zijn intrede deed en de voorheen nobele wilden ineens de geschiedenis binnenrolden, voor eeuwig veroordeeld om het met elkaar oneens te zijn.

Dat verhaal had tamelijk expliciete Bijbelse ondertonen; over de mens die uit de Hof van Eden wordt verjaagd. Dat zal verklaren waarom het zo aansloeg. Maar het was een ­gedachte-experiment, niet gebaseerd op enig empirisch bewijs. Rousseau leefde ver voordat archeologisch onderzoek empirische speculatie over het karakter van oude samenlevingen mogelijk maakte en voordat de etnografie systematische beschrijvingen van andere culturen ging produceren.

Voorbeelden en tegenvoorbeelden

Wat zegt dat archeologisch en antropologisch onderzoek dan? In Het Begin van Alles nemen Graeber en Wengrow de lezers mee op een duizelingwekkende tocht langs 30.000 jaar archeologisch en etnografisch bewijs. Wat ze onderweg tegenkomen, zal bij veel lezers aardig wat vastgeroeste historische waarheden loswrikken.

Sommige jagers-verzamelaars produceerden enorme overschotten, sommige landbouwers sappelden zo erg dat ze de landbouw vaarwel zeiden. Sommige kleinschalige beschavingen produceerden strakke hiërarchieën. Sommige complexe grote steden, zoals Teotihuacan in Midden­-Amerika, waar in de eerste eeuwen na Christus honderdduizend mensen woonden, lijken juist geen sterk centraal gezag te hebben gekend, maar wel sociale woningbouw. Al deze voorbeelden kennen weer tegenvoorbeelden.

Overblijfselen van de stad Teotihuacan in het hedendaagse Mexico, waar de auteurs van 'Het Begin van Alles' een niet-hiërarchische maatschappij in ontwaren Beeld AP

Kortom: de oertoestand was niet noodzakelijkerwijs een Arcadië, landbouw en verstedelijking verdoemen ons niet automatisch tot de ketenen der bureaucratie. Mensen hebben altijd al hun eigen geschiedenis gemaakt en nagedacht over in welk soort samenleving ze willen leven. We zijn vrijer dan we denken.

Tegelijkertijd zijn we nu ook minder vrij, vergeleken met veel van de vroegere samenlevingen. Gedurende het grootste deel van de geschiedenis, betogen Graeber en Wengrow, waren drie vrijheden vanzelfsprekend, die dat voor ons niet meer zijn: de vrijheid om te migreren, de vrijheid om autoriteiten niet te gehoorzamen en de vrijheid om van samen­levingsvorm te wisselen.

Geschiedenis verloopt niet volgens een vaststaand schema

Sinds het boek in het Engels verscheen, heeft deze provocatieve herschrijving van de geschiedenis pittige discussie opgeleverd, onder meer in archeologische kringen. Sommige vakspecialisten vinden dat de auteurs het bewijsmateriaal wel erg hun eigen, anti-autoritaire kant op interpreteren. Graeber was (hij overleed net voor het boek uitkwam) behalve antropoloog ook politiek activist met anarchistische inslag, betrokken bij de Occupy-beweging.

Zulke discussie is tot op zekere hoogte onvermijdelijk in een vakgebied als de archeologie, waar interpretatie nu eenmaal een belangrijke rol speelt. Voor zover een niet-vakspecialist het kan beoordelen, lijkt de kritiek soms zeker hout te snijden.

Maar dat niet alle voorbeelden onomstreden zijn, doet geen afbreuk aan het bredere punt: dat de geschiedenis niet volgens een vaststaand schema verloopt en dat er, ook in complexe samenlevingen, fundamentele politieke keuzes voor ons openliggen.

Dat maakt dit boek het lezen meer dan waard, al had de soms ronduit slordige Nederlandse vertaling zeker wat extra eindredactie kunnen gebruiken. Wie het Engels voldoende machtig is, leze het origineel.

Zijn andere politieke keuzes nog mogelijk?

Wel blijft een belangrijke vraag boven de markt hangen. Dat de geschiedenis ook anders had kunnen lopen, maken de auteurs meer dan duidelijk. Maar nu ze is gelopen zoals ze is gelopen, nu het hele aardoppervlak is verdeeld door hiërarchisch georganiseerde staten, soms zelfs met nucleaire wapens, die veel macht hebben gecentraliseerd, in hoeverre kunnen we nu nog fundamenteel andere politieke keuzes maken?

Daar hinkelen de auteurs uiteindelijk toch een beetje omheen. De menselijke wil wordt altijd ingeperkt door historische omstandigheden, schrijven ze, maar wat uiteindelijk in een concrete situatie de doorslag gaf? De geschiedenis doet zich maar één keer voor, dus daar kan je over blijven discussiëren. “Waar je de grens tussen vrijheid en determinisme wil trekken, is dus grotendeels een kwestie van smaak”.

In een boek dat zoveel zinnigs te zeggen heeft over wat de politieke verbeeldingskracht zoal vermag, had je toch net iets meer willen lezen over hoe de politieke verbeeldingskracht de strijd is aangegaan met de voldongen feiten waar ze zich ook altijd weer voor gesteld ziet.

David Graeber en David Wengrow

Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid

(The Dawn of Everything. A New History of Humanity)

Vert. Rogier van Kappel en Bart Gravendaal

Maven; 672 blz. €35,-

