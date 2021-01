We lezen veel meer dan voor de coronacrisis, maar met fysieke boekhandels gaat het slecht

De omzetdaling kwam vooral doordat de boekwinkels half december de deuren moesten sluiten vanwege de lockdown. Op de lucratieve feestmaand teren ze normaal het hele jaar.

Online is het beeld precies andersom. Boekverkopers op internet kregen in 2020 een enorme boost: plus 27 procent. De markt als geheel groeide daardoor toch nog met 6 procent, maakte de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vanmiddag bekend. Bij bibliotheken zie je eenzelfde corona-effect: mensen leenden 25 procent minder papieren boeken, maar 45 procent meer e-boeken.

Er wordt meer gelezen dan vóór corona, maar fysieke boekhandels profiteren daar niet van mee. De pandemie versterkt de verschuiving naar online die al aan de gang was. Toch was er deze week nog een klein lichtpuntje voor de fysieke winkels: klanten bestelden er ineens twee tot drie keer zoveel boeken dankzij de campagne waarin de CPNB het publiek oproept om de lokale boekhandel te steunen. Dit succes compenseert de lockdown niet volledig, maar het helpt wel.

Bestsellers

De smaak van de boekenlezers veranderde vergeleken met 2019 nauwelijks. De onvermijdelijke Lucinda Riley stond in de top-100 van bestverkochte boeken opnieuw op één, ditmaal met de roman ‘Zon’ (227.000 exemplaren). Riley bezet de hoogste plek al voor het derde jaar achtereen. Uniek is dat ze dit jaar met veertien boeken in de top-100 staat, waarvan zes keer in de top-10. Op de tweede plaats staat de oude bekende ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman, vorig jaar nog op nummer drie.

Verder viel op dat kinderboeken goed scoorden, dankzij populaire titels als ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy, en het prentenboek ‘Alfabet’ van Charlotte Dematons. Opvallend slecht ging het met de categorie ‘non-fictie vrije tijd’. Oorzaak: niemand kocht nog een reisboek.

Lees ook:

Boekverkopers lijden zwaar onder de lockdown, uitgeverijen stellen nieuwe titels massaal uit

Boekwinkels lijden onder de lockdown. Daarom begint donderdag een campagne: bestel online een boek om de hoek en red zo de lokale verkoper.