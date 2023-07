We hebben maling aan het milieu, zegt de wildplassende ijsbeer in Amersfoort van Florentijn Hofman

Florentijn Hofman, de kunstenaar van de gigantische badeend die de hele wereld over reisde, heeft nu in Amersfoort een 6 meter hoge pissende ijsbeer neergezet. We hebben maling aan het milieu, wil hij maar zeggen.

“Het lijkt weliswaar op een ijsbeer”, zegt beeldend kunstenaar Florentijn Hofman (46), “maar zie erin wat je erin wilt zien. Ceci n’est pas une pipe, zei Magritte al.” René Magritte schilderde in 1929 een pijp, en zette die tekst eronder: dit is geen pijp. Het is niet wat je ziet. Het is wat je erín ziet. Dat geldt ook voor de werken van Hofman, die al jaren internationaal succes heeft met zijn buitenkunst.

Nu heeft hij voor bij de expositie Kunst & Zoo in het Flehite Museum in Amersfoort, vanwege Dierenpark Amersfoort dat 75 jaar bestaat, een ijsbeer XXXL gemaakt. En die staat voor het museum te pissen in de gracht.

Het minst interessante van kunst in de publieke ruimte vindt Hofman dat je de kunstenaarsgedachte erachter meteen zou moeten begrijpen. “Wat ik maak zijn uitvergrote beeltenissen die rijmen met menselijk gedrag”, vertelt de in Middelstum opgegroeide Arnhemse kunstenaar. “Het gaat me niet per se om de ijsbeer. Wel om het verhaal eromheen. Het verhaal dat je hoofd maakt als je ernaar kijkt. Maar het is zo: de polen smelten, de aarde warmt op.”

De ijsbeer in actie. ‘Wat ik maak zijn uitvergrote beeltenissen die rijmen met menselijk gedrag.’ Beeld ANP

Hofman had er associaties bij, zoals ‘Amersfoort aan zee’. Als de dijken breken dan ligt Amersfoort net boven de zeespiegel, aan de kust dus. “Dan komt daar iets aan land. Toen kwam ik op de ijsbeer. Voor dat prachtige museum en die gracht. En wij, mensen, hebben maling aan het milieu. Want dat hebben we. Dit dier moet het klimaatprobleem duiden. Maar ik wilde er ook nog iets grappigs mee doen. De ijsbeer denkt: jullie bekijken het maar, en gaat lekker in de gracht staan pissen.”

Bospoldervos en Selfie Panda

Het is niet de eerste keer dat Hofman zijn kunst aan de actualiteit linkt. Een van zijn laatste werken is de 16 meter lange Bospoldervos die langs de drukke Schiedamseweg in Rotterdam staat met een plastic zak in zijn bek. Een werk waarin je het verwelkomen van de nieuwkomer kunt zien en het zwerfafvalprobleem. Ergens in China ligt zijn immens populaire Selfie Panda, een panda met een selfiestick en een pandafoon, die er lui en ijdel ligt te zijn, net als de generatie die opgroeit met sociale media.

Hofman is net terug uit Tokio en Hongkong. Daar in Hongkong dobbert nu zijn 18 meter hoge badeend naast een identieke kopie. Dat het door de hitte even misging bij het opblazen van de tweede haalde de media, maar inmiddels hebben de twee, de Double Ducks, alweer een plaatselijke code rood doorstaan.

Hofman: “Het zijn geen badeenden meer, maar een installatie waar de mens een grote rol inneemt. Het is heel vervreemdend, de ene eend ziet zichzelf in de spiegel. Maar het verhaal ging daar ook dat de twee verbroederd waren, zoals mensen elkaar nodig hebben na de pandemie en alle politieke spanningen. In Chili lag de eend voor het martelschip van Pinochet, daar huilden mensen op de kade omdat het schip op deze manier werd onttroond. Ik probeer locaties te vinden die een laag toevoegen aan mijn werk.”

Het kunstwerk, bestaande uit twee delen van elk ongeveer 300 kilo, zou in deze Limburgse loods worden afgewerkt. De loods bleek te laag, dus werd besloten om het kunstwerk in Amersfoort te monteren en af te werken. Beeld Roger Dohmen

Maar dan de ijsbeer, hoe zal het publiek daarop reageren? Hofman: “Je komt bij het museum via een loopbrug, die ’s avonds dicht is, en donker. Maar je ziet wel de 6 meter hoge aangelichte ijsbeer staan pissen over een hekje, met een straal die de gracht in klettert. Lichtontwerper Hugo Hendrickx heeft ervoor gezorgd dat de straal door een gele lens urinegeel wordt. Overdag kun je onder de straal doorlopen of die aanraken.”

Hij zal er zeker een paar keer incognito gaan kijken, vertelt Hofman. Dat is in Nederland niet zo moeilijk, bijna niemand kent hem. Bij de eenden in Hongkong probeerde hij dat ook, maar al gauw werd hij bestormd. Niet zo gek als je weet dat er bij de opening 150 verschillende media aanwezig waren. “Het was eng, maar ook fascinerend.”

‘Alsof we allemaal de minister van financiën moeten helpen’

Grappig om te bedenken dat al op zijn achttiende zijn eerste installatie verrees, een opdracht van zijn kunstacademie in Kampen: een gestapelde sculptuur. Die maakte hij na sluitingstijd van het terras van de Febo in Emmen, waar hij als patatbakker een bijbaantje had: één enorm hoge stapel tafels en stoelen, destijds vastgelegd in de Drentse Courant.

Als hij zoveel succes heeft elders, houdt hij dan inmiddels meer van bijvoorbeeld Aziaten dan van zijn landgenoten? Hofman: “Het leuke van Aziaten is dat ze heel onbevangen en open zijn. Het leuke van Nederland is dat je over mijn kunst mooie, gelaagde gesprekken kunt hebben. In Azië lukt dat niet, omdat ik de taal niet meester ben.”

“Maar in Nederland moet je vaak eerst door een dikke huid heen en is de eerste vraag: wat kost het, en waar zou je het geld ook aan kunnen besteden? Alsof we allemaal boekhouders zijn die de minister van financiën moeten helpen. Terwijl, kunst is essentieel en soms levensveranderend. Als kunstenaar geef ik generaties mensen beelden mee die ze nooit zullen vergeten en die hopelijk bijdragen aan hun ruimdenkendheid.”

Te zien van 8 juli t/m 19 november bij Museum Flehite Amersfoort.

