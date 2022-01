‘We Are Lady Parts’ is een frisse komedie over vijf moslima’s in een punkband

We Are Lady Parts

Regie: Nida Manzoor. Met Anjana Vasan en Sarah Kameela Impey.

★★★★

Heerlijk hoe de nieuwe Britse serie We Are Lady Parts allerlei stereotypen over moslima’s vrolijk omver kegelt. De komedie draait om een Londense punkrockband, Lady Parts, die bestaat uit vier jonge moslimvrouwen. Hun hidjabs hebben alle kleuren van de regenboog.

Saira is de leadzanger en gitarist. Als ze niet oefent met haar band, werkt ze als knecht bij een halalslager. Ayesha, die haar sluier combineert met een neuspiercing, is de drummer die haar geld verdient als Uber-chauffeur. En als Bisma geen basgitaar speelt, probeert ze haar striptekeningen te slijten. De meiden worden bijgestaan door manager Momtaz die, in een hilarische scène, dwars door haar nikab heen rookt.

Amina moet gewoon een man zoeken

Allen zijn verknocht aan musiceren. Liefst zouden de jonge vrouwen elke avond optreden en headbangend hun geld verdienen maar ze missen nog een leadgitarist. Entree Amina, een promovendus microbiologie die toevallig ook een talentvolle gitarist is, maar die dat voor haar meer traditionele vriendinnen verborgen houdt. Voor die vriendinnen is popmuziek haram. Wat Amina volgens hen moet doen, is een man zoeken. Ze is al 26!

Amina, energiek gespeeld door de Brits-Singaporese Anjana Vasan, vormt de spil van het verhaal. Ze representeert in de serie de jonge, moderne moslima die moet kiezen tussen een traditioneel bestaan of een vrijere invulling van haar leven met datgene wat ze het liefste doet: musiceren.

Scenarist en regisseur Nida Manzoor groeide zelf op in een Pakistaanse moslimfamilie in Londen. Muziek speelde in het gezin een hoofdrol. Manzoor leerde al op jonge leeftijd gitaar spelen. Samen met haar zus en broer schreef ze ook een aantal songs voor de serie zoals het grappige Voldemort Under My Headscarf. Voor het verhaal putte ze uit eigen ervaringen en die van haar omgeving die volgens Manzoor veel sterke vrouwen telt.

Feministisch en inclusief is de serie zeker, maar Manzoor bewaakt de lichte toets, wat slim is, want daarmee kan ze een breed publiek aanspreken. Op gezette tijden zien we de islamitische punkmeiden kleedjes uitrollen en bidden. Die twee dingen, punk én vroom zijn, kunnen prima samengaan, wil de serie maar zeggen.

Zoals in een reguliere romantische komedie worstelen de vrouwen allemaal met de liefde. De meest vrijzinnige romance ontwikkelt zich tussen de knappe drummer Ayesha en influencer Zarina die het pad van de punkband kort kruist. Daarmee is in het verhaal van de islamitische punkmeiden zelfs plaats voor een verfrissende, lesbische liefde.

De serie oogstte inmiddels zoveel succes dat een tweede seizoen op komst is.

De 6-delige serie We Are Lady Parts is te streamen op NPO Plus en vanaf donderdag 27 januari wekelijks te zien bij BNNVara op NPO 3 en NPO Start.