Wat wisten John en Linda de Mol?

Het was een mededeling die zaterdagochtend heel Hilversum op zijn grondvesten deed schudden: The Voice of Holland stopt wegens machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Een paar uur later kwam een van de beschuldigden, bandleider Jeroen Rietbergen, met een bekentenis. Hij had seksueel contact gehad met enkele bij het programma betrokken vrouwen, en seksueel getinte whatsappjes uitgewisseld. Rietbergen beëindigde per direct zijn medewerking aan de RTL 4-show.

Wat er precies is gebeurd, en of Rietbergen zijn baan heeft gebruikt om seksuele diensten af te dwingen, werd zaterdag niet duidelijk. Zelf zegt hij in zijn verklaring aan RTL Boulevard dat van een machtspositie geen sprake was. Tegen hem is geen aangifte gedaan. Een andere beschuldigde, jurylid Ali B, vertelde in De Telegraaf dat hij niets heeft misdaan. Tegen hem loopt wel een aangifte.

Pas donderdag zullen we meer weten, wanneer Tim Hofmans YouTube-programma Boos online gaat. De BNNVara-presentator heeft ruim vier maanden onderzoek gedaan naar misstanden bij The Voice, en deelde op Twitter mee niet van plan te zijn de uitzending vanwege de commotie te vervroegen. Er kwamen nog steeds nieuwe verhalen binnen, en daar moest wederhoor op komen. Kortom, een degelijk journalist.

De eigen zender uit de wind

Ondertussen moest Hilversum natuurlijk wel iets uitzenden. Het ging immers om een zaak waarbij het koningskoppel van de Nederlandse televisie nauw is betrokken: John en Linda de Mol. John bedacht het RTL-programma en Linda is de partner van Rietbergen. Zij wist van zijn overschrijdend gedrag, bekende Rietbergen in zijn verklaring. Ze waren zelfs enige tijd uit elkaar gegaan. Ook de opdrachtgever had hij gewaarschuwd.

RTL Boulevard fileerde de De Mollen, beiden sinds enige jaren ‘overgelopen’ van RTL naar SBS6, en hield tegelijk de eigen zender uit de wind, want die had immers, zoals eerder die dag bekendgemaakt, niets van de hele affaire afgeweten. Met de ‘gewaarschuwde opdrachtgever’ moest Rietbergen dus wel op John de Mol hebben gedoeld, vermoedde Boulevard-verslaggever Rob Goossens, want De Mol was destijds de producent van The Voice. “Het is dus een familiezaak”, concludeerde hij misschien net iets te opgelucht en te snel.

Uiterst prudente aanpak

“Het is niet uitgesloten dat De Mol Rietbergen op de vingers heeft getikt, maar dat hij daarna gewoon door mocht als bandleider”, vervolgde Goossens. Entertainmentexpert Aran Bade vulde aan: “Waarom heeft De Mol blijkbaar niets van wat Rietbergen hem had verteld doorgebriefd aan RTL?” Vervolgens betrok hij Linda de Mol erbij, die voor SBS6 een, in zijn ogen, nogal verkrampt (‘op de handrem’) interview had gehouden met voormalig Voice Kids-coach Marco Borsato, tegen wie onlangs aangifte is gedaan. Wat wist Linda op dat moment af van de beschuldigingen tegen Borsato, vroeg Bade zich af.

Shownieuws (SBS6) hield zich niet zozeer bezig met de vraag wie had moeten ingrijpen: RTL 4 of John de Mol? De rubriek excelleerde door een uiterst prudente aanpak van de vermeende affaire waarin nog niets zeker is, laat staan bewezen. Juridisch deskundige Natacha Harlequin bepleitte een terughoudende rol van de media. Een ‘gossipshow’ met ditmaal niet één significante roddel. Sterker, het was uitstekende journalistiek.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.

Lees ook:

Aangifte tegen coach Ali B., bandleider Rietbergen stapt op; de chaos is compleet bij ‘The Voice’

En er zijn meer meldingen van misstanden bij de populairste talentenjacht van Nederland. Reden voor RTL om per direct de uitzendingen te stoppen.