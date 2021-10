Wat weegt meer, een kilo rijst of een kilo cocaïne?

True crime-podcasts zijn razendpopulair, want topcriminelen fascineren het volk. Maar Cocaïnekoorts gaat vooral over de factoren die de topcrimineel mogelijk maakten. En Nederland blijkt een vruchtbare bodem.

Nederland is een handelsland, met de Rotterdamse haven als nationale trots. Import en export zijn onze specialiteit. Wát er precies wordt geladen en gelost, maakt niet zo veel uit. Op de weegschaal is een kilo rijst hetzelfde als een kilo cocaïne. Negentig procent van de cocaïne die hier per schip arriveert, heeft het land binnen 24 uur weer verlaten. Zo kon iemand als Ridouan T. volgens NRC-podcast Cocaïnekoorts uitgroeien tot een van Europa’s grootste drugscriminelen.

T. vormde de aanleiding, maar eigenlijk gaat Cocaïnekoorts helemaal niet om hem. Wat er echt toe doet, zijn de factoren die het mogelijk maken dat iemand razendsnel kan transformeren van kleinschalige hasjverkoper tot internationaal opererend crimineel kopstuk. Opgroeien in de straten van Utrecht, normalisering van drugsgebruik, oer-Hollands handelsinstinct: ieder stukje van de puzzel komt aan bod.

Gabrielle Adèr, die Cocaïnekoorts maakte met Jan Meeus en Elze van Driel, vertelt duidelijk wat ze ziet en hoort op de locaties die ze in de podcast bezoekt. Ze geeft het eerlijk toe wanneer ze niet direct pakketten coke tussen de bananen kan onderscheiden in de Rotterdamse haven. Het laat je op afstand ervaren hoe het is om ergens zelf aanwezig te zijn.

Messcherpe mixag

Ondertussen zorgt Meeus’ zeer uitgebreide dossierkennis ervoor dat geen detail verloren gaat. Tot aan de cover van de Panorama die in een kast in Taghi’s schuilplaats wordt gevonden. Maar dankzij de overzichtelijke opbouw en structuur verdrink je als luisteraar niet in een zee van informatie. Door de messcherpe mixage en sublieme inzet van muziek en geluidsfragmenten luistert de podcast als een documentaire.

Tegelijk confronteren de makers het publiek met zijn fascinatie voor het true crime-genre. Je wordt tegenwoordig om de oren geslagen met misdaadpodcasts. En wat te denken van het aantal misdaadblogs? Crimesite, Misdaadjournalist, Misdaad-Nieuws, Bovennieuws... Hoeveel mensen lezen er wel niet over het reilen en zeilen van de onderwereld?

Nog uiterst actueel

Zelfs in de VS blijkt Nederlands misdaadnieuws te boeien. Een Amerikaanse journalist vertelt in de podcast waarom hij vier artikelen wijdde aan de doodgeschoten blogger en ex-crimineel Martin Kok.

Cocaïnekoorts staat inmiddels een jaar online, maar is nog uiterst actueel – tijdens het Marengoproces, en zelfs daarna. Want, zoals Meeus concludeert in de laatste aflevering: “Met de arrestatie van T. en zijn mede-verdachten is de cocaïnekoorts niet weg uit Nederland.”

Cocaïnekoorts is te vinden in de gebruikelijke podcastapps of op de website van NRC.