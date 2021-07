Wat RTL Boulevard deed met Peter R. de Vries was een welkome traumaverwerking

Wat gebeurde er allemaal bij het team van RTL Boulevard toen hun collega dinsdag was neergeschoten? Mijn, onze aandacht ging naar Peter R. de Vries die op straat in Amsterdam lag te vechten voor zijn leven. Ik dacht even niet aan de mensen die hem iets eerder de studio uit hadden zien gaan. Woensdagavond wijdden ze er een speciale uitzending aan.

Boulevard mag dan een ‘gezelligheidsprogramma’ zijn waar hij al jaren als misdaaddeskundige aan de balie staat, het is meer dan velen beseffen een plek waar hij met collega’s werkt. “Hij weet alles, inspireert mensen, houdt de redactie scherp”, zei een geëmotioneerde Albert Verlinde die zelf vijftien jaar het programma maakte.

De uitzending was net klaar dinsdag. De Vries was snel vertrokken, “want hij gaat altijd meteen weg. Het leven gaat door, Peter moet ook door”, vertelde Verlinde. Dat is veelzeggend nu we horen in hoeveel zaken hij blijvend contact onderhoudt met ouders van vermiste kinderen of slachtoffers van onrechtvaardigheid. Bondig, efficiënt, hup door naar het volgende. Toen het bericht van de schoten rondging, raakten collega’s in paniek, gingen rennen, bellen, waren totaal ontredderd, beschreef presentator Luuk Ikink.

De manier waarop zij woensdagavond hun verhalen deelden, was een vorm van collectieve traumaverwerking. Ik had er ook wel behoefte aan. Het is fijn om te horen hoe mensen elkaar opzoeken en in warmte aan iemand denken. RTL-directeur Peter van der Vorst was dinsdag meteen in de auto gestapt en stond er nu ook, Boulevard-nestor Albert Verlinde was er. Van der Vorst had het telefoontje van burgemeester Femke Halsema om het team een veilig gevoel te garanderen, erg gewaardeerd en was geraakt door het medeleven van de koning en demissionair premier Rutte.

Terwijl de nieuwsuitzendingen en talkshows praatten over Rutte die opeens heel Amerikaans de strijd tegen de georganiseerde misdaad gaat ‘winnen’ (deed me aan Bush’s naïeve term ‘war on drugs’ denken), stonden de collega’s van RTL Boulevard simpelweg stil bij die avond. Het maakte indruk.

Lieve appjes

Verlinde benoemde met brekende stem dat hij al de hele dag emotioneel was. “Om jullie, en om het team. Er zijn ook mensen die zeiden: hij mag er niet alleen liggen. Die uit de studio daar naartoe zijn gegaan. Dat is liefde, dat is respect en dat is familie.”

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden vertelde hoe De Vries, die zijn vakterrein verafschuwt, hem lieve appjes stuurde toen hij zelf na een val in coma had gelegen. Verlinde beschrijft uit zijn tijd bij Boulevard hoe Peter en hij met rare zonnebrillen op samen de krant lazen. Ze lieten filmpjes zien van De Vries als grappenmaker, geestig toen hij zijn Emmy won met de uitzending over Joran van der Sloot en Natalee Holloway, dapper en kwetsbaar toen hij recent nog als drag queen verscheen in Carlo Boszhards Make up your mind (RTL). Ze haalden gewone, maar buitengewone momenten van betrokkenheid aan.

En Marieke Elsinga maakte excuses dat ze af en toe in de verleden tijd verviel als ze over hem praatte. Dat gebeurde mensen de hele dag; “Hij is nog niet dood hoor”, maar zij kwam ervoor uit. “Alles van voor de aanslag voelt al als zo lang geleden.”

Ik denk steeds aan de Pakistaanse Malala Yousafzai. Het kán: een hoofdschot overleven en helder blijven.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.