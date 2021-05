Wat Máxima ook ging zeggen, haar woorden zouden op een gouden weegschaaltje worden gelegd

Wat ga je uitvergroten van het interview van Matthijs van Nieuwkerk met Máxima maandag? De volharding dat de bekritiseerde Griekenland-vakantie misschien niet kon, maar wel mocht? Dat ze wat ongeïnteresseerd klonk wat betreft het commentaar op hun soms luxe levensstijl, van ‘tja, hoge bomen vangen veel wind’ en ‘er staat toch ook veel tegenover’? Dat ze koekhappen leerde zien als een intrinsiek Nederlands kenmerk? Nee, als je op iedere slak zout wil leggen, dan moet je Máxima bij dit verjaardagscadeau ook het bonnetje geven. Dan kan ze het ruilen, want ze verdient een gaaf geschenk zonder krassen.

Een uur met Matthijs van Nieuwkerk, dat klinkt voor sommigen misschien als een pakje met een grote strik, maar aan Máxima kon je zeker de eerste tien minuten zien dat ze echt nerveus was. Dit bezoek was geen normale verjaardagsvisite, dit was ook weer werk. Neem de catering: niks taart of prettig drankje, een glas water was alles wat op tafel stond. Helder blijven was het devies. Want wat Máxima ook ging zeggen, haar woorden zouden te lande op een gouden weegschaaltje worden gelegd.

Beeld NPO

Gelukkig nam Van Nieuwkerk vooral alle tijd om te praten over de belangrijke functies die Máxima heeft. Waarbij ze beiden realistisch genoeg waren om te beamen dat een groot deel van Máxima’s invloed en succes te maken heeft met haar titel van koningin. En met het feit dat ze zo’n charmante vrouw is. Zo werkt de wereld nu eenmaal. Maar zonder Máxima’s intelligentie, gedrevenheid en economische specialisatie zou het níet werken. Dan zou ze nooit gevraagd zijn voor zo’n functie als speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering van de Verenigde Naties. Ongetrouwd was ze vast ook een grote naam geworden.

Moeder zijn

Maar op het eind moest Matthijs het toch zeggen: “Dat u moeder van drie kinderen bent, dat is misschien wel het belangrijkste wat u op dit moment bent?” Zeker voor het oog van de natie moet je als vrouw dan voor het fatsoen wel ‘ja’ zeggen. Dat deed Máxima ook en misschien lag het aan mij, maar ik kreeg niet het idee dat het van harte ging. Het hele gesprek ging nou toch juist over dat het Máxima lukt wat velen proberen: een evenwichtige combinatie maken tussen alle taken die je als vrouw kunt hebben. Fanatiek je zinvolle werk doen, je talenten uitputten, van betekenis zijn voor een betere wereld, een inspirerende schoonheid blijven, een sociaal leven leiden, naast je man staan, doen wat het land van je vraagt, drie kinderen grootbrengen. Waarbij het mij onzin lijkt een bezigheid boven de andere te stellen.

Interview Beeld NPO

Ik genoot ervan hoe ze haar feministische moment pakte, aan het eind van het gesprek. Ze vertelde daar hoe vorig jaar tijdens een fotosessie aan de Koning werd gevraagd: “Hoe is het om met zo’n ambitieuze vrouw getrouwd te zijn?” Zo van: zo’n pittig vrouwtje, dat valt vast niet mee.

Zo te horen had Máxima even naar lucht staan happen van verbazing: niemand zou bedenken dezelfde vraag aan haar te stellen. Een ambitieuze man, dat is wel normaal.

Goed om te horen dat Willem-Alexander haar stimuleert de hort op te gaan, nuttig te zijn. Hij is vast ook een enorme steun voor háár, zoals zij hem omschrijft als haar anker.

Je denkt vanzelf: die twee halen samen de eindstreep wel. En ik gun het ze van harte.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.