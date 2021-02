De campingzender. Sinds jaar en dag is dit de snerende bijnaam voor SBS6, vanwege het lage instapniveau van veel programma’s: je kan er gedachteloos naar kijken. Neem de recente hit Marble Mania, het niemendallerige knikkerspel met BN’ers. Ik vind er niet veel van, maar ben na negen mannelijke deelnemers wel benieuwd of we ook nog knikkerende vrouwen gaan zien. Ik herinner me van de veldslagen in het poortje achter het huis nou niet dat de jongens beter waren in winnen. En zeker niet in verliezen. De jankerds.

Over het spel en de knikkers gesproken: bij SBS6 neuzen ze met grote graagte rond bij de gefortuneerden van deze wereld. En menige miljonair láat zich ook graag bekijken. Dan kan deze krant wel schrijven over het imagoprobleem van Sigrid Kaag, dat Nederland niet van borstklopperij zou houden, eigen roem stinkt, maar in The Sky is the Limit en in Familie Gillis: Massa is kassa laten stinkend rijke Nederlanders graag zien hoe goed ze het voor elkaar hebben.

Stampvoeten

En de mensen kijken. Wat is toch de fascinatie, van kijken bij de rijken? Bij realitysoap over de familie Gillis is het misschien de gedachte: dit kan toch niet goed gaan? Hoofdschuddend zie je vakantieparkeneigenaar Peter Gillis foeteren en stressen. Steeds wordt hij foxwild. Net als bij zijn dito dikke zoon gaat de ene snack na de andere naar binnen. In iedere winkel moet worden afgedongen. Nee, je zou niet willen ruilen. Zeker niet wanneer je zakenblad Quote erop naslaat en leest hoe Gillis stampvoet wanneer hij niet wordt genoemd in de Quote-500, over de chaos in zijn Belgische parken, zijn vage boekhouding. Dan is Massa is Kassa – met vermakelijk vilein commentaar van Jumbo-acteur Frank Lammers – nog een mild portret.

Van The Sky is the Limit steek je meer op als aspirant-miljonair. Dit SBS6-programma volgt Nederlandse ondernemers die allemaal goed bij de bel kunnen, zoals een vriend van me rijke types omschrijft. Neem de Westlandse bloemenkweker Jan Knoppert (84), die benadrukt dat alle onderdelen in je systeem moeten kloppen. Drankzucht, een partner met een gat in de hand, slecht personeel? Je kan het er niet bij hebben.

Pepvogel

De flamboyante Igor Alberts en Andreea Cimbala verdienen hun miljoenen met multilevel marketing (ik moest ook googelen) en motivatietrainingen. “Werken, het leukste wat je kunt doen”, roept pepvogel Albert blij. Zo te zien is je omhullen met kleurrijke kleding en glimmende blingbling ook een goed advies voor een beter humeur. Dit soort rijke uitbundigheid kun je in ieder geval niet vergelijken met de brave beige burgertjes die hopen op een mazzeltje bij Tussen Kunst & Kitsch, met het doublé hangertje van oma en het craquelé schilderij van de rommelmarkt.

Altijd een heerlijk moment hè, wanneer Het Bedrag wordt genoemd en het pokerface in stelling komt. Emotie tonen bij geld? Gewone mensen doen dat liever niet.

Wat echte rijkdom zou zijn, nu? Dat iedereen onbekommerd die spuit liet zetten, dacht ik donderdag, toen bij Jinek uitgebreid werd gepraat over keuzevrijheid, vaccinweigeraars en de integriteit van het lichaam. Hoe kun je midden in deze collectieve misère nou alleen voor je eigen hachje gaan? Ik zet mijn individualiteit van harte op de pauzestand, voor het nut van het algemeen.

Samen uit, samen thuis. Massa is toekomst.