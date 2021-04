Wat is strafbaarder: wildplassen of naaktlopen?

Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag is het op Stille Zaterdag hoog tijd voor weer eens een pubquiz. Bovendien, we zitten nog steeds in lockdown, de avondklok tikt door en het paasweekend duurt drie dagen – dus tja, alle vertier blijft welkom.

1.

Wie vertolkten dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion?

2.

Welke twee zijn geen pastasoort?

farfalle, tifosi, gnocchi, papardelle, carbonelli, rigatoni, orechiette

3.

Europa telt twee landen die dezelfde beginletter hebben als hun hoofdstad. Welke?

4.

Noem de provincie waarin het Nationaal Park ligt.

a. De Sallandse Heuvelrug

b. De Groote Peel

5.

Welk personage hoort bij welk verhaal van Annie M.G. Schmidt? Combineer de letter met het juiste cijfer.

a. Meneer Pen

b. Takkie

c. Meneer Ellemeet

d. Tos

e. Meneer Pinkepank

1. Ibbeltje

2. Minoes

3. Otje

4. Jip en Janneke

5. Pluk van de Petteflet

6.

Op welke dag van de week ...

a. is Kortjakje nooit ziek?

b. valt Hemelvaart?

c. ontmoet Robinson Crusoe zijn metgezel?

7.

Fuji, Jazz en Santana zijn soorten van welke vrucht?

8.

Zet de strafbare feiten op volgorde van boetebedrag, van laag naar hoog.

wildplassen - naaktlopen waar dat niet is toegestaan - valse identiteit opgeven - bellen in de auto met de telefoon in de hand - als voetganger bij verkeerslicht door rood lopen

9.

Wat is de artiestennaam van de volgende BN’ers?

a. Willem Bijkerk

b. Glenn de Randamie

c. Glenda Batta

d. Adrianus Marinus Kyvon

e. Sanne Hans

10.

Hoeveel ...

a. Teletubbies zijn er?

b. snaren heeft een (standaard) viool?

c. leden telt de Europese Unie?

d. stuks gaan er in een gros?

e. kleuren heeft de vlag van Zweden?

11.

Noem de naam van de kunstenaar wiens werk hierboven is nagebootst in het kader van de kunstchallenge ‘Tussen kunst en quarantaine’.

12.

Op welke vraag is ‘biltong’ het antwoord?

a. Hoe heet de hoofdstad van de Indonesische provincie West-Java?

b. Wat is in straattaal de term voor iemand die onzin praat?

c. Hoe noem je de gedroogde reepjes vlees die in Zuid-Afrika een populaire snack zijn?

13.

In Afrika heb je de Big Five (olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel), in Nederland de Grote Vijf. Twee ervan zijn het edelhert en wild zwijn. Noem de overige drie.

14.

Ook in de Nederlandstalige naoorlogse literatuur is er sprake van de Grote Vijf, onder wie Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve. Welke twee Vlamingen completeren het vijftal?

15.

Waar of onwaar?

a. Michael van Gerwen is de huidige wereldkampioen darts.

b. In een Big Mac zitten meer calorieën dan in een Magnum Classic.

c. Hawaii is onderdeel van de Verenigde Staten.

16.

Als je twee dobbelstenen gooit, wat is dan de kans dat de som van de twee stenen een oneven getal is?

Beeld colourbox

17.

Welk woord hoort bij welke definitie? Combineer de letter met het juiste cijfer.

a. malie

b. glabella

c. colostrum

d. petrichor

e. ziel

1. geur die te ruiken is als het na een periode van droogte heeft geregend

2. de holle onderkant van een (wijn)fles

3. (plastic of metalen) uiteinde van een veter

4. de eerste moedermelk

5. het plekje tussen je wenkbrauwen

18.

Waarvoor zijn de volgende ezelsbruggetjes een geheugensteun?

a. ROGGBIV

b. TVTAS

19.

Welke stad ontbreekt in de volgende filmtitels?

a. Sleepless in ...

b. ... Buyers Club

c. The Grand ... Hotel

d. Home Alone 2: Lost in ...

e. The Purple Rose of ...

f. Vicky Cristina ...

20.

Zet de Italiaanse regio’s op geografische volgorde, van noord naar zuid.

Calabrië - Lombardije - Toscane - Lazio - Emilia-Romagna

21.

Welke beroemde berg staat op het logo van de Zwitserse chocoladereep Toblerone?

22.

Wat is de volgende in de reeks?

a. I, V, X, L, C, ...

b. Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland, ...

23.

Uit welke strip komt de uitdrukking ‘Duizend bommen en granaten’?

24.

Hoe heet ...

a. de sombere ezel uit Winnie de Poeh die vaak pech heeft?

b. een inwoner van Monaco?

c. het huis van Pippi Langkous

d. de bewakingseenheid van Vaticaanstad?

25.

In welk deel van het hoofd zitten de volgende onderdelen?

a. macula

b. hippocampus

c. helix

26.

Wie komen er hierboven uit hun ei gekropen?

De antwoorden op de vragen kunt u hier vinden.