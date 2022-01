‘Wat een stel’ is het vaagste BNNVARA-concept in tijden, en dat in de BOOS-week

Eerst nieuwe billen of een baby? Lisa breekt haar opgespoten hoofdje erover bij de plastisch chirurg. Moet ze wel een geïmplanteerde kont willen nu ze ook zwanger wil worden, en wat zijn de risico’s?

Samen met haar vriend Jay vormt ze een van de tien stellen die een jaar werden gevolgd in het BNNVARA-programma Wat een stel. Het realityprogramma over koppels die dit jaar een eigen doel willen bereiken, was afgelopen twee weken dagelijks op tv. Niet van gehoord? Dat kan goed, met de armzalige kijkcijfers. Vorige week keken nog grofweg 250.000 mensen ernaar, deze week bleef er minder dan de helft van over.

The Voice

Het is tegelijk de week van de beruchte Boos-uitzending van Tim Hofman over vermeend seksueel wangedrag bij RTL-programma The Voice of Holland. Er zijn al aangiftes gedaan, getuigenissen geuit, uitzendingen opgeschort, sponsors weggelopen, er is ontslag genomen en een relatie verbroken (bandleider Jeroen Rietbergen). De grote knal is al geweest vóór de uitzending online ging donderdagmiddag.

Ondertussen vraag ik me af hoe een publieke omroep als BNNVARA nu met de ene titel zo’n belangrijke maatschappelijke kwestie kan aankaarten op basis van zorgvuldig verzamelde bronnen, en tegelijk twee weken lang vijftig minuten per dag iets kan uitzenden met zo’n een tergend lage informatiedichtheid en gebrek aan reflectie.

Wat een stel draait niet om opzienbarende stellen, zoals de titel suggereert, maar om gewone mensen die gewoon iets willen bereiken dit jaar. In het persbericht zegt de omroep het wervelend: “Deze tien koppels zijn vastberaden om dit jaar het roer volledig om te gooien. En dat gaat gepaard met veel verschillende emoties.”

Homoseksueel woonwagenkampkoppel

Helaas. Net wanneer je je inleeft in zo’n stel en wanneer de waarom-vragen komen, schakelt de regie naar het volgende koppel. Het billen- of baby-dilemma van de jonge feestbeesten Lisa en Jay (Lisa Sace uit MTV’s Ex on the Beach Double Dutch en TikTokker Jay Zwarts) blijft onbegrijpelijk, maar: next. De dakloze Björn en Inge zoeken een huis en huilen om pleegvader Daan, maar hoe ze na zijn dood op straat zijn beland? Next. Kimberley en Alvin willen leren van het troosteten af te blijven na haar postnatale depressie. Tja, dat is moeilijk. Maar ja, next. Lize en Ruben hebben beiden het downsyndroom en willen zelfstandiger leven. Een nachtje hotel moet bewijzen dat ze het kunnen, maar ze bestellen al hun maaltijden op de kamer en doen verder helemaal niets. Bewijst dat iets? Next.

Dan zijn er nog de verhalen van iemands transitie tot vrouw, van een pornofilmstel, of van een homoseksueel woonwagenkampkoppel met een bijna adembenemende kinderwens. Leo en Wesley wachten al maanden, aaiend over de lege wieg, op een pleegkindje, vrezend dat zij voor de plaatsingsorganisatie te anders zijn. Achteloos zegt Leo bovendien dat hij de eerste en enige is van de ‘reizigers’ in zijn familie die uit de kast is gekomen. “Bij burgers is dat toch gemakkelijker”, zegt hij. Zijn woordkeuze verraadt hoe hij zich zowat tot een andere bevolkingsgroep rekent, maar wat dat betekent? Er wordt allemaal niet naar gevraagd. En dan begin je als kijker de leegte te voelen; zonder je te kunnen verdiepen in drijfveren trekken die ‘vele verschillende emoties’ gewoon een beetje aan je voorbij.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.