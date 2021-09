Wat een onbeholpen seksisme van Martin Koolhoven

Dit is het ding met meisjes: ze zijn leuk en mooi en lief en schattig en braaf. Je hoeft niet bang voor ze te zijn en je hoeft ze ook niet al te serieus te nemen. Alleen als je zelf ook een meisje bent, misschien.

In onze cultuur hebben we over het al­gemeen liever meisjes dan vrouwen. De ­komiek Louis C.K. verwoordde het eens treffend: ‘When girls go wild, they show their tits to people. When women go wild, they kill men, and drown their kids in a tub.’ (Dat in 2017 bleek dat C.K. iets te graag zijn piemel aan jonge vrouwen liet zien, moeten we daar maar even niet mee in verband brengen.)

Veel volwassen vrouwen zijn geneigd zichzelf een meisje noemen, dat voelt veiliger. Een meisje is geen feeks, kenau, bitch of heks. Lekker onbedreigend. De populaire cultuur zat de afgelopen jaren propvol vrouwen die zich meisje noemden, van de HBO-serie Girls tot thrillers als The Girl on the Train. Doorzoek Instagram op de hashtag #girl en je ziet alleen maar vrouwen.

Vrouwen houden zich zo klein

Dit zouden vrouwen beter niet kunnen doen, denk ik, want zo houden ze zichzelf klein: een kind wordt minder serieus genomen, en breek dan nog maar eens door dat glazen plafond. Al heb ik er wel begrip voor, het is immers een rol die ons voortdurend wordt opgedrongen.

Een ander verhaal wordt het als een vrouw door iemand ánders meisje wordt ­genoemd, zoals radiomaker Mischa Blok dinsdag overkwam op – hoe kan het ook ­anders – Twitter. In het Radio 1-programma Blok&Toine had ze regisseur Martin Kool­hoven gevraagd wat er nu typerend is aan de Nederlandse film.

Zelf zou ze zeggen: veel niet-functioneel bloot, veel voice-overs. “Maar wat zou jij zeggen?” Nou, van die suggestie raakte Koolhoven enorm ontstemd. Daar kom je toch niet meer mee aan, van dat bloot, vond hij. “Ik wil bijna ophangen. Dat is echt iets van de jaren zéventig.”

Het zat hem zó dwars dat Koolhoven vervolgens naar Twitter toog om nog eens even heel hard naar zijn eigen publiek te roepen: “Komt dat meisje weer met het sleetse gezeik over onfunctioneel naakt in de Nederlandse film. Volgende keer hang ik op.” ‘Dat meisje.’ Over een 47-jarige radio­maker met een eigen show.

Wanneer zijn jullie voor het laatst weggezet als #datmeisje na het hardop zeggen van je mening? Ik vanmiddag nog en ik ben er nog steeds verbaasd over, want ik hoopte zo dat dat anno 2021 niet meer gebeurde. https://t.co/GqMqs9iny3 — Mischa Blok (@mischablok) 28 september 2021

Hij had ‘de presentator’ kunnen zeggen, of (wild idee even hoor, hier) ‘Mischa Blok’. Het aanwijzend voornaamwoord – dat meisje – zette haar nog steviger in de hoek, ver weg van waar de echte mannen praten. Over de jaren zeventig gesproken. Om haar nog kleiner te maken, haar onbelang te onderstrepen, voegde hij toe: “Echt, als je geen films kijkt, zeg dan niet zulke stomme dingen”. (Alsof je een regisseur alleen iets mag vragen als je zelf ook cinefiel bent. Alsof Blok nog nooit een film had gezien.)

Ook maar een jongetje

Wat een onbeholpen seksisme. Helaas – teleurstellend dingetje aan Twitter, waar we preken voor eigen parochie – hadden zijn volgers dat nauwelijks door. Of ze hadden er geen problemen mee. Of ze begrepen dat Koolhoven vanbinnen ook maar een jongetje is. Met een sterke mening over niet-functioneel bloot.