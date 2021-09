Wat doet die gekke ‘er’ daar?

Uit mijn verzameling van ooit genoteerde gekke zinnen een fraai exemplaar uit 1993, gehoord op de radio om 8.35 uur: ‘Sinds 1985 zijn er in ons land meer planten uitgestorven dan er zich nieuwe hebben gevestigd’.

Ik vermoed dat u dat net als ik een gekke zin vindt. Maar hoe komt dat?

De taalkundige in mij zoomt meteen in op dat tweede woordje ‘er’. Wat is dat voor zinsdeel? Is het hetzelfde als het eerste woordje ‘er’? Dat is een zogeheten plaatsonderwerp: het staat op de plaats waar het eigenlijke onderwerp (‘meer planten’) normaal gesproken thuishoort. Het plaatsonderwerp verschijnt als het onderwerp onbepaald is en verderop in de zin staat. Maar het kan meestal makkelijk worden weggelaten, en hier is dat gek: ‘dan zich nieuwe hebben gevestigd’ is nog gekker dan de oorspronkelijke zin.

Is het niet gewoon een plaatsbepaling? Nee, dan had het vervangbaar moeten zijn door ‘daar’ en dat kan niet: ‘dan daar zich nieuwe hebben gevestigd’ is onmogelijk.

Zonder ‘nieuwe’ wordt het ineens een stuk beter: ‘Sinds 1985 zijn er in ons land meer planten uitgestorven dan er zich hebben gevestigd’ is een prima zin. En met een zelfstandig naamwoord in plaats van ‘nieuwe’ lijkt er ook weinig aan de hand: ‘Sinds 1985 zijn er in ons land meer planten uitgestorven dan er zich insecten hebben gevestigd.’ Maar daar kun je dat tweede ‘er’ dan weer wel weglaten. Dat lijkt dus een andere constructie, waarin ‘er’ wel plaatsonderwerp is.

In de zin zonder ‘nieuwe’ is ‘er’ het zogeheten kwantitatieve er. Dat wordt gebruikt voor telwoorden zonder nadere voorbepalingen, bijvoorbeeld in ‘Ik heb er twee’ (en niet ‘Ik heb er twee nieuwe’). De bijzin met ‘dan’ die aansluit op ‘meer’ creëert de gedachte aan een kleiner aantal (‘meer dan het aantal dat zich gevestigd heeft’), en het kwantitatieve ‘er’ hoort bij dat onuitgesproken telwoord.