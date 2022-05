Wat doet de gevallen Russische maestro Valeri Gergjev deze dagen?

Hoe zou het nu met de Russische maestro Valeri Gergjev zijn? Waar houdt hij zich nu zoal mee bezig? De vragen stonden in een ingezonden brief van een lezer, die graag wilde weten of en waar de dirigent nog op de bok stond, nadat hij door de westerse wereld in de ban was gedaan vanwege zijn banden met president Poetin. De deconfiture van een dirigent is nooit sneller gegaan dan die van Gergjev eind februari, pal na de invasie van Oekraïne.

De Rus was toen op tournee met de Wiener Philharmoniker in New York en leidde in diezelfde periode een operaproductie in de Milanese Scala. Milaan gooide de deuren als eerste dicht, Wenen en New York volgden snel en toen was het hek van de dam. Rotterdam, Verbier, München – op al die plekken waar Gergjev een graag geziene gast was – stond hij binnen een week op een inktzwarte lijst. Persona non grata.

Poetin voelde zich kennelijk genoodzaakt om zijn zwaar gestrafte muzikale paladijn tegemoet te komen, en kondigde aan dat Gergjev naast het leiderschap van het Mariinsky Theater in Sint Petersburg ook de leiding zou krijgen over het Bolsjoi Theater in Moskou. De twee aloude tsaristische theaters zouden weer onder één leider moeten komen, vond de nieuwe tsaar Poetin.

Nog steeds een druk baasje

Wat doet de gevallen maestro zoal dezer dagen? In Sint Petersburg dirigeert hij deze week achter elkaar Lucia di Lammermoor, De neus, Elektra, Mazeppa, Lolita, Chovantsjina, Der Meistersinger von Nürnberg, Cavalleria rusticana (twee keer op een dag) en Simon Boccanegra. Negen titels in een dag of tien.

Gergjev lijkt dus nog steeds een druk baasje. De versmadene stort zich wild in de partituren om zijn gram weg te zwaaien. Want op de dagen dat hij in Petersburg opera’s van Wagner, Mascagni en Verdi dirigeert, had hij vier dagen lang het Rotterdams Philharmonisch Orkest zullen leiden. Volgende week hebben ze daar het eerste concert zonder hun van zijn sokkel getrokken boegbeeld.

Als vervanger heeft Rotterdam een Fin ingehuurd. Alweer een zwaaier uit Finland, waar steeds maar fantastische dirigenten vandaan blijven komen. Deze Tarmo Peltokoski verslaat zijn uitstekende landgenoten Mäkelä en Rouvali in elk geval qua leeftijd. Hij is pas 21 jaar.

Sterdirigent Teodor Currentzis

Ondertussen blijven ze in Salzburg achter Teodor Currentzis staan. De Griekse Rus was de afgelopen jaren de sterdirigent van de Salzburger Festspiele. Maar hij en zijn orkest MusicAeterna worden gesubsidieerd door de gesanctioneerde Russische staatsbank VTB. En dus willen velen dat Currentzis afstand doet van de Poetin-pecunia, of zich in ieder geval met ferme taal tegen de Russische president uitspreekt.

Markus Hinterhäuser, intendant in Salzburg, verdedigt Currentzis met het argument dat die nooit de zijde van Poetin koos. Bovendien is hij een artistieke soulmate van Poetins vijand Kirill Serebrennikov, de regisseur die door het Kremlin na een fake-proces lang onder huisarrest werd geplaatst. Serebrennikov regisseerde al die tijd gewoon door via Zoom. Hij is nu in Amsterdam voor zijn eerste live-regie sinds tijden: Webers opera Der Freischütz bij De Nationale Opera. Het Concertgebouworkest zit daarbij in de bak en moest een vervanger zoeken voor de beoogde dirigent. Die vervanger is helaas niet Currentzis. Serebrennikov en Currentzis, de twee enfants terribles op het hetzelfde affiche, dat was pas een statement geweest.