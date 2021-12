Wat bleek, Eva Jinek wordt gedreven door de angst ontslagen te worden

Hoe is het met je?” “Goed.” “Waarom?” Zo begon Özcan Akyol (Eus) zijn interview met Eva Jinek in De geknipte gast woensdag.

Ze was zijn 55ste gast, in het vierde seizoen van zijn programma waarin gasten worden geknipt en geschoren. Figuurlijk dan – hen aanraken mag nu niet. Nu gaat Eus in dat kwartiertje niet echt de diepte in, maar hij weet met zijn waarom-vragen en intens oogcontact wel snel tot een kern te komen.

Hij sprak met zelfbenoemd controlfreak Eva Jinek over haar nieuwe interviewboek Droom groot en over durven om kwetsbare kanten te laten zien. Ze kreeg tot tweemaal toe de tranen in haar ogen.

De eerste minuten klonk er niets nieuws voor wie al over haar boek gelezen had. Ontroerd las ze het motto in de bundel voor, een uitnodiging aan zoontje Pax om het leven zelf vorm te geven en niet op te geven. Daarna ging het gesprek over de dertig succesvolle vrouwen die ze had geïnterviewd. Ze hadden doorgezet, waar ze zonder scheve blikken hadden kunnen opgeven. Ze hadden zichzelf nooit als slachtoffer gezien, hoe schrijnend de situatie ook, en namen altijd het heft in eigen hand. Jinek vond het zo krachtig dat zij hun zwakke plekken toonden, dat ze het contra-instinctief zelf ook maar had gedaan.

Dat ging onder andere over haar mislukte Nieuwsuur-overstap elf jaar geleden. Ze zei niets over haar relatie met toenmalig advocaat Bram Moszkowicz die volgens Nieuwsuur haar onafhankelijkheid ondermijnde. Wel over de les in nederigheid dat ze daarna, weer als gewoon NOS-nieuwslezeres, een ander op ‘haar’ plek zag. Toch zette ze daarna door. Mooi kortom, en een mooi gesprekje boekpromotie.

Wat volgde was verrassender. “Je hebt ook een angst”, filterde Eus uit haar boek. “De angst om alles kwijt te raken.” Het gevoel leek haar universeel, maar als migrantenzoon herkende hij het. Ouders die zijn gevlucht of gemigreerd, hebben alles verloren; hun kinderen weten tot in de kern dat het mogelijk is. Blijkt nu dat Jinek elke dag denkt dat ze ontslagen kan worden. Dat ze nooit op haar lauweren rust. Dat ze altijd paraat staat om zichzelf opnieuw uit te vinden wanneer alles in duigen valt. Wát een drijfveer.

Ik moest denken aan de nieuwe serie NOOD op dinsdag, over de hoogspanningsgesprekken in een 112-meldkamer. De twaalf losse afleveringen zijn gemaakt vanuit een talentontwikkelingsprogramma bij BNNVara. Gevestigde acteurs zoals Rifka Lodeizen, Benja Bruijning en bijvoorbeeld de hard aan de weg timmerende Fadua El Akchaoui zetten de stap naar scenarioschrijven: een wereld creëren in plaats van spelen in die van een ander. Hartstikke gedurfd, zo’n stap naar een nieuw vak, ook al blijken de eerste drie afleveringen (van andere auteurs trouwens) niet alle even krachtig.

Maar schrijf maar eens zo’n verhaal, puur vanuit die meldkamer waar de centralist op geluid de rampsituatie beoordeelt en leidt. Het thema werd al eerder scherp uitgewerkt in de indringende Netflixfilm The Guilty (2021; een remake van de Deense debuutfilm van regisseur Gustav Möller in 2018.) Je ziet hier alleen het gezicht van de weergaloze Jake Gyllenhaal als agent Joe, die mensen door een ontvoering en familiedrama heen leidt. Grandioos in zijn eenvoud – over durf gesproken.

Het is veel leuker als we mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken, aanmoedigen in plaats van aanvallen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.