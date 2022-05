Wat betekent vrijheid voor rapper Fresku en songfestivalwinnaar Duncan Laurence?

Fresku en Duncan Laurence zijn dit jaar Ambassadeurs van de Vrijheid. Hoe is het voor hen om op bevrijdingsfestivals te staan terwijl het oorlog is in Oekraïne? En hoe is dit voor de festivalbezoekers?

Fresku: Ik heb altijd een onderliggend besef van vrijheid

Fresku: “Ik heb hoogtevrees. Maar van angsten overwinnen heb ik naderhand nooit spijt.” Beeld Geke Bosch.

“Ik kijk heel erg uit naar de optredens, en ik zie heel erg op tegen de helikopter”, vertelt Fresku, die op Bevrijdingsdag van optreden naar optreden wordt gevlogen. “Ik heb hoogtevrees. Maar van angsten overwinnen heb ik naderhand nooit spijt.”

De Eindhovense rapper, die eigenlijk Roy Michael Reymound heet, is dankbaar dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei hem vroeg. “Ik ben nooit ergens ambassadeur van geweest. Om dan in één keer Ambassadeur van de Vrijheid te zijn, voelt heel groot. Tegelijk voelt het ergens als een logische stap. Omdat ik me in mijn muziek veel bezighoud met wereldproblematiek, heb ik altijd een onderliggend besef van vrijheid.”

Vergroot de oorlog in Oekraïne dat besef? “Ik merk dat die vraag veel terugkomt. En ja, de oorlog in Oekraïne vergroot het besef van wat vrijheid is, maar alle andere oorlogen ook. Of het nou Oekraïners of Syriërs zijn, ik zie altijd mensen, slachtoffers en onrecht. In eerdere jaren stond ik er daarom hetzelfde in.”

Duncan Laurence: De queer-gemeenschap werd ook vervolgd

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence bezocht concentratiekamp Sachsenhausen, waar homoseksuele mannen tewerk werden gesteld. ‘Wat was er met mij was gebeurd als ik toen had geleefd?’ Beeld Paul Bellaart

“Door de oorlog in Oekraïne realiseer je je nog meer waar we bij stilstaan”, zegt Duncan Laurence. De songfestivalwinnaar uit 2019 is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid en overhandigt op 5 mei het Bevrijdingsvuur aan de Nederlandse premier Mark Rutte. “Het gaat niet uitsluitend om de Tweede Wereldoorlog, maar ook om vrijheid voor ons allemaal.”

Laurences overgrootouders zaten in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Maar toen ik ambassadeur werd, dacht ik ook aan de queer-gemeenschap. Ik kende weinig verhalen van helden of slachtoffers uit die hoek, dus ik ging met het 4 en 5 mei-comité op onderzoek uit.

“Zo leerde ik over Willem Arondeus, die openlijk homoseksueel was en het bevolkingsregister in Amsterdam hielp bombarderen. En ik bezocht het concentratiekamp Sachsenhausen, waar homoseksuele mannen moesten werken tot ze er dood bij neervielen. Wat was er met mij was gebeurd als ik toen had geleefd? Of mijn met verloofde of vrienden?

“Op Instagram krijg ik veel berichten van fans uit bijvoorbeeld Rusland en Oekraïne, die daar als lhbti+-personen nog altijd niet vrij zijn. Voor nu is het in Oekraïne vechten voor je leven – first things first – maar hopelijk gaat het er na de oorlog een betere kant op.”

Festivalbezoeker Jeffrey Bosman (25): Door Oekraïne beleef ik 4 en 5 mei toch anders

Jeffrey Bosman: ‘Herdenken zonder vieren kan wellicht, maar vieren zonder herdenken kan niet’. Beeld Jeffrey Bosman

“Het bevrijdingsfestival heeft voor mij altijd een andere lading dan andere festivals en volksfeesten. Omdat ik uit Wageningen kom, is de geschiedenis van onze vrijheid me met de paplepel ingegoten. We kregen uitgebreid les over Operation Market Garden en bezochten de militaire begraafplaats.

“4 en 5 mei zijn voor mij dan ook belangrijke dagen. Die twee horen trouwens echt bij elkaar, vind ik. Herdenken zonder vieren kan wellicht, maar vieren zonder herdenken kan niet. Om de vrijheid te kunnen vieren op een festival, moet je eerst stilstaan bij wat het ons gekost heeft.

“Ik merk ook dat ik me, naarmate ik ouder word, nog meer bewust word van onze vrijheid. Het belang ervan, de onvanzelfsprekendheid ervan. Als kind was ik me daar ook wel bewust van, maar nu nog meer. Je kijkt elke avond het Journaal, je ziet wat er bijvoorbeeld in Oekraïne gebeurt – dat zorgt ervoor dat je 4 en 5 mei toch op een andere manier beleeft.”

Festivalbezoeker Roosmarijn Gorissen (23): Het is de eerste keer in mijn leven dat de oorlog zo dichtbij voelt



Roosmarijn Gorissen: ‘Hier in Nederland zijn ook mensen die waarschijnlijk nog steeds niet het gevoel hebben vrij te zijn’. Beeld Roosmarijn Gorissen

“Het uitbundig vieren van de vrijheid voelt dit jaar een beetje dubbel. Ik zie ernaar uit om eindelijk weer samen met een grote groep vrienden iets gezelligs te doen. Tegelijkertijd is het de eerste keer in mijn leven dat de oorlog – of de dreiging daarvan – zo dichtbij voelt.

“Hier in Nederland zijn ook mensen die waarschijnlijk nog steeds niet het gevoel hebben vrij te zijn, omdat hun thuisland bezet wordt en hun landgenoten onderdrukt worden. Oekraïense vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld Syrische en Afghaanse vluchtelingen.

“Als ik daarover nadenk terwijl ik straks sta te dansen op het bevrijdingsfestival, voel ik me misschien wel wat bezwaard. Daarom ga ik op 5 mei vooral naar een festival voor de gezelligheid en de muziek. Vrijheid vier je, denk ik, elke dag, alleen al door zonder belemmeringen naar school, werk en vrienden te gaan.”

