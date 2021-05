Wat Banksy’s muurschildering van een rat zo iconisch maakt

Negen Banksy’s gaan dinsdag in Zwolle onder de hamer, maar alle ogen zijn gericht op één werk. The Whitehouse Rat is een iconisch werk van de Britse straatkunstenaar, mede vanwege de omvang: het is een beschilderd stuk buitenmuur van drie bij drieënhalve meter groot, dat tussen de 500 en 600 kilo weegt. Daarmee is het de grootste Banksy die ooit is geveild.

Het was dan ook geen sinecure om de rat te vervoeren naar veilinghuis Hessink’s. Een vrachtwagen bracht het over uit Engeland, maar vervolgens kon het niet via de voorkant naar binnen. “Het kon alleen via de achterdeuren naar binnen worden gerold”, vertelt veilingmeester Richard Hessink. “Dus moesten we een firma in de hand nemen om het met een hijskraan over het gebouw heen te tillen.”

Het werk dankt zijn naam aan de afbeelding van een rat en de naam van het café in Liverpool waar Banksy het in 2004 op schilderde: The Whitehouse. Oorspronkelijk was Banksy's werk nog een stuk groter, maar het grootste deel van de gevel ging tijdens een restauratie van de kroeg verloren.

Losgehakt stuk buitenmuur

Het Zwolse veilinghuis verkocht twee keer eerder zo’n losgehakt stuk buitenmuur met een Banksy erop. Tegen de wil van de maker: “Britse veilinghuizen hebben een deal met Banksy: prenten die voor verkoop zijn bedoeld, voorziet hij met zijn bureau Pest Control van een echtheidscertificaat, maar openbare werken zoals zijn muurschilderingen mogen van hem niet worden verkocht.” Omdat Banksy’s identiteit geheim is, lopen die afspraken via een vertegenwoordiger.

The Whitehouse Rat krijgt dus geen certificaat van Banksy. Dat kan de prijs drukken, aangezien niet iedereen miljoenen durft uit te geven zonder garantie van echtheid. Toch veilde Hessink een eerdere muurschildering zonder certificaat voor 170 duizend euro.

Ditmaal verwacht hij de vier ton te overtreffen. “Er zijn foto's uit 2004 van Banksy waarop hij de Whitehouse beschildert. Hij was toen minder voorzichtig met het verhullen van zijn identiteit dan nu. Mensen in de scene hebben bevestigd dat hij het is.”

Bovendien worden Bansky’s muurschilderingen steeds waardevoller, omdat een deel in de loop der jaren verloren is gegaan. “Van de 400 die hij er maakte, zijn er nog zo’n 200 over. Kopers weten dat de prijzen de komende jaren met honderden procenten zullen stijgen.”

Lees ook:

Op Instagram schittert graffiti als nooit tevoren

De felgekleurde creaties van letters in de buitenruimte, vaak bestempeld als vandalisme, zijn geen achterhaalde hobby uit de jaren tachtig. Wel, mede dankzij sociale media, een springlevende internationale subcultuur.