Wat ‘alert’ te maken heeft met een oud bevel in het Italiaans

Ik vind dat ik alerter had moeten zijn’, zei minister Wopke Hoekstra afgelopen week in de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn vroegere beleggingen of investeringen via belastingparadijzen. ‘Alert’ wordt weliswaar – om meteen maar een lezersvraag te beantwoorden – vaak aangetroffen in combinatie met het vaste voorzetsel ‘op’, maar het gebruik zonder voorzetsel (‘je moet alert blijven’; ‘we moeten alerter reageren’) is geheel ingeburgerd en zonder twijfel correct.

Een andere lezer maakte onlangs een opmerking over veranderingen in de manier waarop alert wordt uitgesproken: hij had de indruk dat de vertrouwde uitspraak van het bijvoeglijk naamwoord alert (met eh-klank) zal veranderen onder invloed van het recentelijk aan het Engels ontleende zelfstandige naamwoord alert (= waarschuwing, zoals in buienalert of ­file-alert), dat met een uh-klank wordt uitgesproken. Incidenteel komt die Engelse uitspraak inderdaad voor, maar van een ‘zorgwekkende ontwikkeling’, zoals de lezer suggereert, is geen sprake.

Het leenwoord is jong

Het Engelse leenwoord alert (‘waarschuwing’) staat overigens pas sinds 2009 in Van Dale en is dus nog jong. Het is wel op hetzelfde grondwoord terug te voeren als het veel oudere bijvoeglijk naamwoord alert (oplettend, waakzaam), dat het Nederlands al in de zeventiende eeuw heeft ontleend aan het Franse woord alerte. Dat Franse woord gaat via via terug op de Italiaanse uitdrukking all’erta: pas op! opgelet! wees op je hoede! Van oorsprong was dit mogelijk een militair commando met de strekking ‘naar de wachttoren!’

Die uitroep is gevormd op basis van het Italiaanse zelfstandig naamwoord erta, dat hoogte of heuvel betekent. (Wachttorens werden vaak op heuvels gebouwd.) Erta is verder terug te voeren op het Latijnse werkwoord erigere, dat oprichten of opstuwen betekent en dat ook aan de basis ligt van ons woord erectie (letterlijk oprichting).