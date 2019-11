Was 'De Villa' het belangrijkste nieuws of tóch weer reclame?

Er was op televisie weer veel tumult over televisie deze week, vanwege het van de buis gehaalde verleidingsprogramma ‘De Villa’ op RTL5. Het trage tempo waarin de ernst van de live aanranding op tv doordrong tot de tv-makers bij RTL en producent Blue Circle, was in ‘De Wereld Draait Door’ het openingsonderwerp woensdag.

En dat terwijl er in Jemen nog steeds een stille ramp woedt. In het tweede item van DWDD sloeg Floortje Dessing daarover alarm. Ze keerde recent met Het Rode Kruis terug naar Jemen voor haar programma ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’.

Inmiddels lijden er 3,2 miljoen vrouwen en kinderen aan acute ondervoeding, en hebben in totaal 17 miljoen mensen honger. Die komen het land niet uit, dus zien we geen vluchtelingen, en journalisten komen het land niet in, vertelde ze samen met Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. Haar alarmerende reportage van ondermeer een ziekenhuis met de ‘afdeling ondervoeding’ komt – let op – eind februari volgend jaar op tv. Urgent.

Stomdronken meisje

Het Rode Kruis heeft giro 6868 geopend om geld in te zamelen voor de hongersnood, maar veel kracht wordt daar niet achter gezet. Daar zou je zo’n programma enorm bij kunnen helpen. Kon BNNVara voor deze ramp geen gaatje maken? Of RTL dan, in plaats van De Villa?

Het is nu eenmaal een televisie- en nieuwswet: Nederlands nieuws trekt meer aandacht dan problemen verder weg, en één dode om de hoek is meer het gesprek van de dag dan duizend doden in landen duizenden kilometers ver weg. Vandaar dus dat DWDD woensdag opende met de binnenlandse tv-rel rond ‘De Villa’.

Aan tafel zat Tim Hofman van YouTube-kanaal #BOOS, een online consumentenprogramma dat net als DWDD van BNNVara is. Verontwaardigd had hij de bewuste scène via Twitter gekritiseerd: een stomdronken meisje ligt in ondergoed naast het bed op de grond. De productie ziet haar niet meer op beeld, en stuurt niet een medewerker om te kijken hoe het gaat, maar een medekandidaat. Die wordt ‘bloedgeil’ en probeert haar seksueel aan de praat te krijgen. Tevergeefs. Dan klimt hij maar bovenop haar, en het RTL-programma monteert daar een luchtig muziekje en ludiek tekstje onder.

Staaltje brand marketing

Het meisje had Hofman daarna benaderd om haar verhaal te doen. Inmiddels is RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst diep geschokt en heeft hij alle verleidingsprogramma’s opgeschort om eens goed naar de grenzen ervan te kijken. Hofman ging langs bij producent Blue Circle, maar die zei geen sorry en kreeg de ‘Wij kijken rustig toe bij aanranding-oorkonde’. Een dag later volgde toch een excuus.

En nu komt het: deze #BOOS-aflevering met het interview met dat onherkenbaar gemaakte meisje zou op gistermiddag vier uur online gaan op het #BOOS-kanaal. Kortom: dit item op woensdag was een teaser om op donderdag meer clicks te krijgen. Een duidelijk staaltje brand marketing van BNNVara.

Als ik bovendien goed oplet, zie ik het tweede onderwerp over Jemen óók bij BNNVara terugkomen, omdat Floortje Dessing voor die omroep haar programma ‘Floortje terug naar het einde van de wereld’ maakt. Zo zijn de eerste twintig van de vijftig minuten reclame voor de eigen omroep. Televisie over eigen televisie. Dat is zo zonde voor een programma dat een breed venster op de wereld wil zijn.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.