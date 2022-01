Was de presentatie van de nieuwe ministersploeg wel een dag van emancipatie?

Tien van de twintig ministers in Rutte IV zijn vrouw, vier van de negen staatssecretarissen ook, en ze hebben zware portefeuilles toebedeeld gekregen.

Die historische mijlpaal van zo’n sekse-evenredig verdeelde ministersploeg werd vaak benoemd maandag, ook in de speciale NOS Presentatie Kabinet-Rutte IV. Tegelijk bevestigt dat benoemen de uitzondering op de regel. Er klinkt een zekere afwachting in door: we gaan wel zien hoe die vrouwen die zware posten als Financiën, Defensie en Justitie gaan aanpakken.

Op zich ben ik voorstander van benoemen, want het ís ook het meest vrouwelijke kabinet ooit, met bovendien de minister voor Rechtsbescherming met Surinaamse wortels (Franc Weerwind) en twee bewindspersonen met een Turks-Nederlandse achtergrond (Dilan Yeṣilgöz-Zegerius en Gunay Uslu). Goed om eenmalig bij stil te staan, om het daarna normaal te vinden.

Ministers zijn net mensen, mannen ook

Leuker is het wanneer terloops blijkt dat de vooronderstellingen al lang gekanteld zijn. Verslaggever Ron Fresen stelde in de NOS-kabinetspresentatie dé vraag aan de nieuwe minister van Buitenlandse zaken Wopke Hoekstra, vader van vier jonge kinderen: “Wat vinden ze er thuis van? Volgens mij ben je als minister van Buitenlandse zaken alléén maar weg.”

Kwestie van combineren, zei hij, maar het antwoord deed er niet echt meer toe.

Ook ‘coronaminister’ Ernst Kuipers had, zo zei hij: “echt even thuis met het gezin om tafel gezeten” om te bespreken wat het allemaal betekent als hij minister van Volksgezondheid, welzijn en sport zou worden. Ministers zijn net mensen, de mannen ook.

Veel ministers gingen ‘verbinding zoeken’

De woordkeuze viel ook op. Veel ministers gingen ‘verbinding zoeken’. Weerwind had als burgemeester van Almere geleerd ‘altijd in gesprek te gaan met mensen’ en wilde ‘een beschermmantel voor alle Nederlanders’ zijn. Hoger onderwijsminister Robbert Dijkgraaf zei in Op1 dat hij wilde gaan luisteren.

Je zou bijna denken dat het goed gaat met de vrouwenemancipatie en dat typisch vrouwelijke kwaliteiten en waarden eindelijk passende ruimte hebben ingenomen.

Meer mensen lijken niet, dan wel op de referentieman

Het nieuwe BNNVARA-programma Reference man deed die droom hard uiteenspatten maandag. In het vierluik onderzoekt NOS op 3-journalist Sophie Frankenmolen hoe vaak een witte man van ongeveer 1.80 meter lang en zeventig kilo zwaar geldt als referentiekader voor wat er ontworpen, getest en bedacht wordt, terwijl veel zaken heel anders werken bij vrouwen.

Slaappillen, de kantoortemperatuur, de veiligheid van auto’s, zelfs de diagnose van hart- en herseninfarcten is ontwikkeld op basis van de fysiologie van de referentieman. Frankenmolen spreekt een vrouw die ruim drie jaar kwakkelde met veel te zware hartmedicijnen, en een ander die met een duizeligmakend herseninfarct kostbare uren werd afgescheept met de vaak bij vrouwen gestelde diagnose ‘migraine’ waardoor ze nu meer hersenletsel heeft.

“De helft van de mensen krijgt niet de zorg die ze verdient”, concludeert ze met verschillende artsen. Ook mensen met een donkere huid hebben pech, want in de dermatologie geldt roodheid als belangrijk signaal voor huidproblemen, terwijl zij minder of niet rood worden.

Meer mensen lijken niet, dan wel op de referentieman. En toch is hij de standaard en zijn vrouwen en mensen van kleur een variant daarop. Eigenlijk wordt er nu net zo over de ministersploeg gesproken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.