Warmer van de bakkers in hun koude tent dan van de Sekstest met m’n eigen vent

Natuurlijk, ik val niet echt meer in de doelgroep van Spuiten en Slikken. Maar toch afgestemd op hun grote Sekstest zondagavond op NPO3, nieuwsgierig hoe ik zou scoren. En? Voor het zingen de kerk uit.

Waar in het gewone leven het fenomeen voorspel toch algemeen als nuttig wordt beschouwd, bracht dit quizprogramma je kort na achten zonder dralen in de wereld der klitten, boners en vleeshaken. Kedeng. Met al na een paar minuten een demonstratie van Emma Wortelboer hoe je een ongewenste erectie wegwerkt. Mijn passie naast me op de bank was er snel mee klaar en trok zich achter een ander scherm terug. “Misschien Die Hard 2 maar weer eens bekijken.”

Onrust

Zouden jonge mensen wel blij worden van de aanpak van Spuiten en Slikken? Voor mij ademt het programma de onrust uit dat er ondanks alle vrijheid-blijheid toch menig verplicht nummer bestaat en dat je veel moet weten. Dat seks eerder een catalogus met vooral specialiteiten is dan iets wat je gezellig met z’n tweeën – of vooruit, met de buren erbij – uitpielt. Ik wilde er nog ‘onder de dekens’ bij schrijven maar voelde hoe hopeloos bejaard dat klinkt.

Dus weggezapt. Misschien te vroeg, maar dat risico nam ik graag. Van de Sekstest direct overschakelen naar Heel Holland Bakt voelde evenwel weer als té truttig. Ik nam een omweg via Servië, waar Ruben Terlou filmde hoe de Chinezen positie nemen in de mijnbouw. In deze vierde aflevering van De Wereld van de Chinezen hoorden we Serviërs klagen over milieuvervuiling, aan de andere kant zagen we weer honderden aardige, hardwerkende Chinese arbeiders. Ver van huis, maar ogenschijnlijk opgewekt.

Ook in Metropolis allemaal mensen wier leven qua comfort niet te vergelijken is met dat van de doorsnee Nederlander. Het ging over de ‘zorghelden’ in landen als India en Afghanistan. Die keihard ploeteren zonder fatsoenlijke middelen. Ziekenhuisjes die het moeten doen met één bloeddrukmeter voor alle patiënten, zo’n ding van een paar tientjes dat hier thuis gewoon ongebruikt in de kast ligt te liggen. Zuster Sylvie die in een vergeten uithoek van Burkina Faso het ene kind na het andere op de wereld zet, in haar uppie. Collega’s zijn gevlucht, of vermoord door jihadisten.

André van Duin

Uiteindelijk belandde ik dan toch in de zoete troost van Heel Holland Bakt. Een erg trouwe kijker ben ik niet dit seizoen. De deelnemers inspireren me niet bijzonder en hun baksels ogen vaak niet echt spectaculair, toch? Maar met het commentaar van André van Duin als alles bedekkend poedersuiker kan het programma gewoon niet stuk.

Dat Van Duin in een deel van de uitzending ontbrak, zal in menige huiskamer met gepaste huiver zijn waargenomen. De publiekslieveling onderging de afgelopen tijd behandelingen tegen darmkanker en had daardoor blijkbaar de eerste van de twee wedstrijddagen van deze aflevering moeten missen.

Hij leek zelf ook extra blij op de tweede dag wel aanwezig te zijn, ondanks de kou in de tent. Ongegeneerd hengelend of de kandidaten hem een beetje hadden gemist. En subtiel kritiek leverend op hoe collega’s Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden het zonder hem hadden gedaan.

Die mild mopperende, immer innemende Van Duin, hij komt overal mee weg. Maar hopen dat hij nog even blijft.

