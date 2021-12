Wanneer weet je dat je perfecte partner gevonden hebt?

“Hoor je dat? Ze gebruiken voor die moeizame coalitie de term verstandshuwelijk. Mooi gevonden. Doet me ergens aan denken.” De man op de bank zat woensdagmiddag te kijken naar de NOS-uitzending over de presentatie van het nieuwe regeerakkoord. En ik zag hoe hij broedde op een valse grap over onze eigen coalitie hier thuis.

Ik wachtte die witz rustig af, terwijl de beelden uit Den Haag binnenstroomden. En vergaf het mezelf dat ik niet zat te juichen voor het scherm. Op de NOS-site had ik net nog een compilatie gezien die in vijf minuten op een rijtje zette hoe stroef het toeging tijdens de negen maanden die de coalitieformatie duurde. Segers die zich ongewenst voelde: “Waarom zit ik hier?” Een geïrriteerde Remkes: “Als dit de houding blijft, dan ben ik er snel mee klaar.” Kaag die overduidelijk suggereerde dat Rutte een ritselaar zonder visie is. Een filmpje op grond waarvan je dit ‘happy end’ niet zou verwachten.

Niet meteen de botte bijl hanteren

Maar er staat nu dan toch een nieuw, oud team in de startblokken, al oogt het alsof het zo mee kan doen aan The Big Balance, een nieuw SBS6-programma waarin BN’ers leren koorddansen. En waarbij je de afgrond de hele tijd voelt trekken.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers kregen hun vuurdoop ’s avonds bij Sven Kockelmann in Op1. De doorgaans vlijmscherpe interviewer had de vier kopstukken waarschijnlijk binnen no time op de kast kunnen hebben als hij echt de diepte in was gegaan over hun geloofwaardigheid, over alle gedane uitspraken en over de toekomstige conflictmogelijkheden, maar Kockelmann dacht vast wat velen denken: niet meteen de botte bijl hanteren, laten we ze in ieder geval een kans geven. Het land moet door. Wie weet wordt het wat. Door de doornen naar de sterren.

Boos om een blokje kaas

Het is sowieso altijd een klein wonder als mensen zich aan elkaar durven uitleveren, bleek woensdagavond ook uit een andere compilatie, die van Lang leve de liefde. Dit SBS6-datingprogramma is een stuk zinvoller dan First Dates. Mogelijke liefdespartners mogen elkaar in LLDL minstens een heel etmaal aftasten, samen scharrelend in een huis, terwijl ze bij First Dates na één gezamenlijke maaltijd al een knoop moeten doorhakken.

Marc-Marie Huijbregts liet een aantal opmerkelijke momenten van de afgelopen tijd zien, vooral bedoeld om je veelvuldig de hand voor de mond te laten slaan. Zo’n lompe man die voetbal gaat zitten kijken en dan boos wordt als zijn mogelijke nieuwe partner niet met hem meekijkt en geen blokjes kaas voor hem wil snijden. Geen beste match, nee. En ach, die onhandige jongen die ontbijt wilde maken voor z’n date en dacht dat je een croissant gewoon op de inductieplaat kan leggen. Weet hij veel, hij klapt ’s ochtends thuis gewoon een bammetje hagelslag naar binnen, legde hij uit.

Het dieptepunt van deze week zat er nog niet eens bij: een vrouw die ten overstaande van haar kersverse mogelijke liefdespartner aankondigt dat ze een wind moet laten en dat gewoon ter plekke doet. Madame Sans-Gêne. Zodra het kon nam de man de benen.

“Je hebt toch maar geluk, als je zomaar een prettig persoon tegenkomt met wie je onbekommerd verder kunt, zonder al te veel ongein”, zuchtte ik hardop. Manlief liet spontaan alle grappen achterwege. Beter een verstandig huwelijk dan weer te moeten daten, dacht hij wellicht.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.