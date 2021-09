Wanneer kun je iets weglaten?

Interessante vraag weer vorige week op de facebookgroep Leraar Nederlands! Iemand vroeg naar aanleiding van de vermeende taalfout ‘Ik ben vrij en jullie ook’ hoe het kan dat je bij het uitschrijven niet kunt volstaan met het werkwoord ‘zijn’? Je kunt dus niet zeggen ‘Ik ben vrij en jullie zijn ook’, maar je moet er dan van maken ‘en jullie zijn ook vrij’, of ten minste ‘en jullie zijn dat ook’.

Eerst even over die vermeende taalfout. De leraar benoemde de zin ‘Ik ben vrij en jullie ook’ als een foutieve samentrekking, omdat in het tweede deel niet het werkwoord ‘ben’ is weggelaten, maar ‘zijn’. De samengetrokken delen zijn dus niet hetzelfde. Volgens de officiële regels mag een samengetrokken werkwoord echter wel een andere vervoeging hebben. Het is dus geen taalfout.

Maar waarom kun je niet zeggen ‘Ik ben vrij en jullie zijn ook’? De regel is dat samentrekking altijd ofwel de persoonsvorm (het vervoegde werkwoord) betreft, ofwel onmiddellijk naast het voegwoord staat. Het is dus wel ‘Ik ben morgen vrij en overmorgen bezet’, omdat ‘ik ben’ dan is weggelaten en dat staat direct na ‘en’, maar niet ‘Ik ben morgen vrij en was gisteren ook’, omdat ‘vrij’ dan midden in de zin is weggelaten en de persoonsvorm er nog staat. Maar waarom is dat zo?

Ik koop stripverhalen en jij leest

Het werkt ook bij andere zinsdelen. Wat betekent ‘Ik koop stripverhalen en jij leest’? Dat kan niet betekenen dat jij ook stripverhalen leest. ‘Lezen’ is daar gebruikt als een werkwoord zonder lijdend voorwerp (het betekent dan meer ‘een lezer zijn’). Om de betekenis te krijgen dat jij stripverhalen leest moet je een voornaamwoord toevoegen: ‘en jij leest ze ’. Dat ‘ze’ kun je daar dus niet zomaar weglaten.

Toch is er een andere constructie waar het wel kan. Bij ‘Ik ben vrijer dan jullie zijn’ is het wel mogelijk om het woordje ‘vrij’ impliciet te laten. Sterker nog: daar moet het.